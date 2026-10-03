SGK ilaç geri ödeme sisteminde kuralları değiştirdi

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Sosyal Güvenlik Kurumu, ilaç geri ödeme sisteminde kapsamlı değişikliğe gitti. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle “ödenebilecek birim bedel aralığı”, “iç referans grubu” ve “ilaç pazar oranı” tanımları yeniden düzenlenirken, bazı ilaçların geri ödeme hesabına dahil edilmesinde yüzde 1 pazar oranı kriteri getirildi.

En ucuz ilaçlara yüzde 1 kriteri

Yeni düzenlemeye göre, geri ödeme listesine yeni alınan ve iç referans grup/eşdeğer grubun en ucuz birim fiyatına sahip olan ilaç, listeye girdiği tarihten itibaren yüzde 1 ilaç pazar oranına ulaşana kadar ödenebilecek birim bedel aralığı hesabına dahil edilmeyecek.

Bu ilaçların pazar oranları aylık olarak takip edilecek. Yüzde 1 pazar oranına ulaşan ilaçlar yeniden hesaplamaya dahil edilecek.

Beş ay boyunca sınırı aşamayanlar hesap dışında kalacak

Listedeki iç referans grup/eşdeğer gruplarda en ucuz birim fiyata sahip ilaçların pazar oranları da izlenecek. Son beş aylık verilerin hiçbirinde yüzde 1 ilaç pazar oranına ulaşamayan ilaçlar, ödenebilecek birim bedel aralığı hesabından çıkarılacak.

Söz konusu ilaçların pazar oranları aylık olarak takip edilmeye devam edecek. Yüzde 1 seviyesine ulaşmaları halinde yeniden hesaba dahil edilecekler.

Hesaplamalarda Medula verileri esas alınacak

Yönetmelikte çeşitli maddelerde yer alan “pazar payları” ifadeleri “Medula verileri” olarak değiştirildi.

Kurumca finansmanı sağlanan veya geri ödeme kapsamına alınması talep edilen ilaçlar için akılcı ilaç kullanımı çerçevesinde iç referans grup/eşdeğer grup oluşturulmasına yönelik karar ve görüş mekanizmaları da yeniden düzenlendi.

Ödenebilecek birim bedelin hesabı değişti

Ödenebilecek birim bedel aralığı, kamu kurum iskontoları sonrasında oluşan kamu fiyatları üzerinden iç referans grup/eşdeğer gruptaki ilaçların ortak en küçük birim başına düşen indirimli bedellerinin karşılaştırılmasıyla belirlenecek.

En ucuz birim bedele, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenen oranın ilave edilmesiyle geri ödemede uygulanacak aralık hesaplanacak.

Komisyon yapısı genişletildi

İlaç geri ödeme süreçlerindeki komisyon yapısına İlaç, Eczacılık, Sağlık Bilim ve Teknolojileri Vakfı da eklendi. İlgili temsilci sayısı 4’ten 5’e çıkarıldı.

Ayrıca bazı ilaç başvurularında dağıtım belgesinin SGK’ye ibraz edilmesi zorunlu hale getirildi.

Düzenleme, 3 Ekim 2026 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütecek.