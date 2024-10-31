SGK önünde emekli maaşı kuyrukları: Emekli adaylarından "Maaş düşer" tepkisi

2024 ve 2025 yıllarında emekli olacaklar arasındaki maaş farklılıkları, emeklilik hazırlığı yapan yüz binlerce çalışanı harekete geçirdi. Emekli maaşlarının düşeceği korkusuyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na akın eden adaylar, belirsizlikler karşısında emeklilik dilekçesi verme işlemlerini hızlandırdı. Hükümetin işgücü kaybını önlemek amacıyla başlattığı çalışma ise rafa kaldırıldı. Ancak yaşanan spekülasyonlar ve düşük emekli maaşı ihtimali, SGK önlerinde yoğun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Çalışanlar, şimdi "Ne zaman emekli olmalıyım?" sorusunun yanıtını arıyor.

"Bekleyemezdim ki maaş düşer..."

TV100'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan ve SGK'dan çıkan bir vatandaş emekli adayı olacağını belirtip 'Beklemediniz mi önümüzdeki ayı?' sorusuna 'Bekleyemezdim ki maaş düşer' yanıtını verdi.

Mikrofon uzatılan bir başka vatandaş ise "Bir balon uçuruluyor. Deniliyor ki böyle olursa böyle olur, insanlar da emekliliği gelen emekli adayları da panikliyor, aman bir an önce gideyim emekliliğime başvurayım diyor. Belki de kaybedecekler, orasını da bilmiyoruz. Öyle olursa yetişiyorsa ben 2024'te olurum, eğer yetişebiliyorsa emekli adayları için" ifadelerini kullandı.

Mikrofon uzatılan bir başka vatandaş da "İnsanların kafasını karıştıracak o şeyleri yanıtlayacak bir açıklama yapsalar herkes rahat eder herhalde. İnşallah 10 gün sonra emekliyim. Söylenti var seneye düşüş gibi bir şey bekleniyor. Çoğu kişi o yüzden istifa ediyor ve başvurularını yapıyor" şeklinde konuştu.