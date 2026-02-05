  1. Ekonomim
SGK prim borçlarının yapılandırmasında peşinat şartı kaldırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK prim borçlarının yapılandırılmasında peşinat şartının kaldırıldığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan prim borçlarının ödenmesine ilişkin yeni bir kolaylığın hayata geçirildiğini duyurdu.

Bakan Işıkhan, yapılan düzenlemeyle birlikte tecil ve taksitlendirme işlemlerinde uygulanan yüzde 10 peşinat şartının kaldırıldığını duyurdu.

Işıkhan’ın konuya ilişkin paylaşımı şöyle oldu:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdik.

Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde %10 peşinat şartını kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık.

Düzenleme sayesinde borç ödemelerini kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızı destekliyoruz.”

