SGK Tescil ve Hizmet Dökümünde değişiklik: Çıkış kodları sistemden çıkarıldı

e-Devlet’te yer alan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi belgesinde önemli bir değişikliğe gidildi. Çalışanların işten ayrılış nedenlerini gösteren çıkış kodları ve fesih bilgileri artık bu belgede yer almıyor.

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren düzenlemenin, özellikle yeni iş başvurularında adaylar açısından sorun yarattığı belirtilen bilgilerin işverenlerle paylaşılan belgelerden çıkarılması amacıyla yapıldığı ifade ediliyor.

Çalışma Hakkı ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı

NTV’den Burak Taşçı’nın aktardığına göre düzenlemenin dayanağını, Danıştay’ın 14 Ekim 2024 tarihli kararı oluşturuyor. Mahkeme, özellikle “ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık” kodunun, işverenin tek taraflı beyanına dayandığını ve yargı sürecinden geçmemiş iddiaların resmî kayıtlara işlenmesinin çalışma hakkı ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı olduğuna karar verdi.

Kimlere açık olacak?

Yeni uygulamayla çalışanlar, e-Devlet üzerinden kendi işten ayrılış kodlarını görmeye devam edebiliyor. Ancak işverenlere sunulan hizmet dökümünde bu bilgiler yer almıyor. Buna karşın, işten ayrılış bildirgesi talep edildiğinde fesih gerekçesi bu belgede hâlâ görüntülenebiliyor.