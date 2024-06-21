Asgari ücrete ara zam gelecek mi? SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladı

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, temmuz ayında yapılması beklenen ara zamla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

TGRT Haber'e konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, kamu çalışanlarına yapılacak zammın temmuz ayında yapılacağını aktardı.

Karakaş, asgari ücretlilere de eylül ayında bir zam yapılmasını beklediğini açıkladı.

Asgari ücrete yapılması beklenen zam miktarını ise 4 bin TL olarak hesapladı.

Karakaş, konuyla ilgili "Yapılacak zam, asgari ücretle geçinen vatandaşların hayat pahalılığı için önemli bir destek olacak. Geçim sıkıntısı yaşayan asgari ücretliler, gıda, kira ve diğer temel ihtiyaçlardaki fiyat artışlarından olumsuz etkileniyor. Zor durumda olan asgari ücretliler için planlanan zam, ekonomik anlamda büyük bir rahatlama sağlayacak." ifadelerini kullandı.