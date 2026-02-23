SGK uzmanından çarpıcı hesap: Emeklilere ek yüzde 31 zam mümkün olabilirdi

Türkiye’de kayıt dışı istihdam oranı, 1990’da yüzde 55,6 seviyesindeyken, 2015’te yüzde 33,6’ya geriledi ve 2025 yılı itibarıyla yüzde 24,6’ya düştü. Tarım dışı sektörlerde ise durum farklı bir seyir izledi: 1990’da yüzde 25 olan oran, 2005’te yüzde 35,3’e yükseldikten sonra düşüşe geçti. 2025’te tarım dışı sektörlerde kayıt dışı istihdam oranı yüzde 15,9 olarak kaydedildi.

Kayıt dışı istihdamın üç mağduru

Ahmet Kıvanç, Habertürk'te gündeme taşıdığı analizde şunları aktardı;

"Kayıt dışı istihdamın en büyük mağduru bizzat kayıt dışı çalışanlar oluyor. Her şeyden önce sosyal güvenceden yoksun kalıyorlar. Yaşlılıklarında emekli aylığı alma imkânları ya hiç olmuyor ya da olması gerekenden daha düşük aylıkla yetinmek zorunda kalıyorlar.

Kayıt dışı istihdam, haksız rekabete yol açtığı için kayıtlı çalışan işverenleri de mağdur ediyor. Çalışanlarının vergisini, primini eksiksiz ödeyen işverenin mal ve hizmet üretim maliyeti ile bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenin üretim maliyetleri bir olmayacağı için bu durum ülkedeki piyasa dengesini de olumsuz etkiliyor. Kayıt dışı istihdamın bir diğer mağduru ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve devlet hazinesi.

"2002 yılından beri asgari ücrete kadar olan kazançlardan vergi alınmıyor"

Kayıt dışı istihdamın SGK ve hazineye etkisini hesaplamak için tarım sektöründe çalışanları bir kenara bırakarak tarım dışı sektöre baktık. Türkiye’de 2002 yılından beri asgari ücrete kadar olan kazançlardan vergi alınmıyor.

Asgari ücretle çalışan bir işçi için 4.624,20 TL sosyal sigorta primi ve 330,30 TL işsizlik sigortası primi işçi payı, (işçilerin çoğunluğunu kapsayan imalat dışı sektörler itibarıyla) 6.523,43 TL sosyal sigorta primi ve 660,60 TL işsizlik sigortası primi işveren payı olmak üzere toplam 12.138,53 TL prim alınıyor.

Tarım dışı sektörlerde kayıt dışı istihdam edilenlerin tamamının asgari ücretli çalışan olarak kayda alınması durumunda 2026 yılında SGK’nın aylık prim geliri 54,5 milyar lira, yıllık ise 654,3 milyar lira ilave prim geliri olacaktı.

Kayıt dışının ortalama ücret üzerinden yıllık maliyeti 1,5 trilyon lira

2025 yılında özel sektörde çalışanlar için SGK’ya bildirilen prime esas aylık ortalama kazanç 48.194,40 TL oldu. Bu tutar, asgari ücretin 1,85 katına karşılık geliyor. 2026 yılında özel sektör işyerlerinde ortalama kazancın asgari ücretin 1,85 katı 61.105,50 TL anlamına geliyor. Bu kazanç tutarı üzerinden hesaplama yaptığımızda sigortalı çalıştırılan her bir işçi için işçi payı olarak aylık 8.554,77 TL sosyal sigorta primi, 611,05 TL işsizlik sigortası primi, işveren payı olarak da aylık 12.068,33 TL sosyal sigorta primi ve 1.222,10 TL işsizlik sigortası primi olmak üzere işçi başına aylık toplam 22.456,25 TL prim ödenmesi gerekecek. Bu işçiler için ayrıca işçi başına aylık ortalama 6.075,28 TL gelir vergisi ve 213,09 TL damga vergisi ödenecek.

Bu durumda vergi ve prim olarak işçi başına aylık 28.744,59 TL ödenmesi gerekecekti. Tarım dışı sektörlerde kayıt dışı çalışan tüm işçiler için vergi ve prim tutarı aylık 129,1 milyar TL, yıllık ise 1 trilyon 549,4 milyar liraya ulaşacaktı. Devletten tek kuruş çıkmadan emeklilere yüzde 31 ilave zam mümkün olabilirdi.

SGK’nın 2026 yılında 5,2 trilyon lira prim geliri elde etmesi, 4 trilyon 968 milyar lira emekli aylığı ödemesi öngörülüyor. SGK’nın gelir – gider açığı ise 43,7 milyar lira tahmin ediliyor.

Tarım dışı sektörlerde çalışanların tamamı kayda alınmış olsa SGK’nın kasasından ve bütçeden tek kuruş harcanmadan 2026 yılında emekli aylıklarına mevcut zamlara ilaveten yüzde 31 oranında zam yapılması mümkün olacaktı.

Aktif / pasif dengesine sağlanacak katkı

Kasım ayı itibarıyla 26,3 milyon aktif sigortalıya karşılık dosya bazında 16,2 milyon pasif sigortalı (yaşlılık aylığı, dul ve yetim aylığı alanlar) bulunuyor.

Aktif çalışan sigortalı kişi başına dosya bazında emekli aylığı alanları gösteren aktif / pasif oranı 1,63 düzeyinde bulunuyor.

Tarım dışı sektörlerde çalışanların tamamı sigortalı çalışmaya başlamış olsa aktif / pasif oranı 1,75’e yükselecek."