SGK ve Avrupa Birliği’nden kadınlara istihdam projesi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi-2 yeniden 4 ilde başlatıldı. Proje ile girişimci kadınları haksız rekabete karşı korumak, rekabete daha dayanıklı hale getirmek ve Türkiye’yi kayıtlı kadın istihdamı açısından daha iyi seviyelere çıkarmak hedefleniyor. Bu kapsamda projeden İstanbul, Ankara, Samsun ve Aydın illerinde toplam 2 bin 100 kadın işveren ve bu işverenlerin işletmelerinde istihdam edecekleri 2 bin 100 kadın işçi faydalanacak.

“İstihdam edecekleri kadın sigortalı için asgari ücretin net tutarına kadar hibe desteği sağlanacak”

Projeden faydalanmak isteyen kadın işverenler e-devlet üzerinden ön başvurularını gerçekleştirebilecek. Proje kapsamında; Ankara’da 500, İstanbul’da 800, Aydın’da 400 ve Samsun’da 400 kadın işverene işletmelerinde ilave olarak istihdam edecekleri kadın sigortalı için asgari ücretin net tutarına kadar hibe desteği sağlanacak. Mali destek ödemesinin ilk ayı Eylül 2024 olarak belirlenirken, ilk mali destek ödemesinin proje şartları gereği Kasım 2024’de yapılması planlanıyor. Projenin ilk bileşeninde de uygulandığı üzere; proje başvurusu 2 aşamalı olacak. Ön kayıt aşaması ile projeden faydalanmak isteyen kişiler e-devlet üzerinden çevrimiçi olarak başvurularını yapabilecek. Kesin kayıt aşaması ile ön kayıtlarını yapanlar arasından proje kriterlerine uygun kişiler verilecek randevu ile proje ofisine gelerek kesin kayıtlarını gerçekleştirecek.

Proje şartları

Proje sayesinde Türkiye işgücü piyasasında 4 bin 200 kadının olumlu yönde etkilenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda İstanbul’da 800 (400 Anadolu-400 Avrupa), Ankara’da 500, Aydın ve Samsun’da da 400 kota bulunuyor. Projeden yararlanmak için işverenin ve ilave olarak istihdam edilen kadın işçinin taşıması gereken aşağıda belirtilen uygunluk kriterler ise işverenin kadın olması, ortaklı işletmelerde ise en az 2 ortağın kadın olması. İşyerinin Ankara, İstanbul, Samsun veya Aydın illerinde tescilli olması. İşletmenin 5 Mart 2012 tarihinden sonra kurulmuş olması. Başvuru sırasında işyerinde çalışan toplam işçi sayısının (hiç işçi çalıştırmayanlar dahil) en fazla 9 olması. İşyerindeki bir önceki takvim yılındaki 12 aylık ortalama işçi sayısına ilave olarak bir kadın işçinin istihdam edilmesi. İstihdam edilen kadın işçinin 19 Ağustos tarihinden sonra işe alınmış olması. İşverenin Esnaf ve Sanatkârlar Odasına, Ticaret Odasına veya Sanayi Odasına kayıtlı olması. İşverenin SGK’ya toplam prim borcu brüt asgari ücretten az olması. İşverenin birden fazla işyeri varsa sadece bir işyeri için başvurabileceği. Proje kapsamında ilave olarak işe alınan işçinin kadın olması. Kadın işçinin 65 yaşından büyük olmaması. Kadın işçinin kendi sigortalılığından dolayı aylık (yaşlılık ve malullük aylığı) almaması. Kadın işçinin işe giriş tarihi itibariyle en az bir ay süreyle işsiz olması. Kadın işçinin işverenin birinci derece akrabası olmaması.

Kadınları projeye başvurmaya davet etti

Projenin tamamlanmış olan birinci aşamasında projeden faydalanan ve projenin bittiği dönemde mevcut eski işçisini istihdam etmeye devam eden ve bu işçi ile yeniden başvuru yapacak olan işverenler için ise proje şartlarından olan ortalama işçi şartı işverenin projeye ilk dahil olduğu döneme göre alınacak. İstihdam edilen işçinin bir ay işsiz olması ve ayrıca başvuru sırasında işyerinde çalışan toplam işçi sayısının en fazla 9 olması gerektiği kuralları kontrol edilmeyecek. Projenin tamamlanmış olan birinci aşamasında projeden faydalanan ve projenin bittiği dönemde mevcut eski işçisini istihdamına devam etmeyen ve yeni bir işçi ile yeniden başvuru yapacak olan işverenler için ise; proje şartlarından olan ortalama işçi şartının işverenin projeye ilk dahil olduğu döneme göre alınacak. Proje şartlarında eski faydalanıcılara tanınan haklar tek seferlik olup, kesin kayıt yaptırdıktan sonra işçi değişikliği işlemi yaptığı takdirde bahsedilen tüm şartlar aranacak.

19 Ağustos itibarıyla ön başvuruları almaya başladıklarını belirten SGK Samsun İl Müdürü Ünal Kaya, kadınları projeye başvurmaya davet etti.