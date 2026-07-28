SGK ve Türkiye Sigorta'dan emeklilere özel kampanya



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Sigorta arasında emeklilere yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Ankara'da düzenlenen toplantıda SGK Başkanı Yunus Elitaş ile Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak tarafından imzalanan protokol kapsamında, SGK emeklilerine tamamlayıcı sağlık, konut, kasko ve trafik sigortalarında özel indirimler ve vade farksız taksit avantajı sunulacak.

Kampanya çerçevesinde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda ilk kez poliçe yaptıran emeklilere uygulanan yüzde 15 hoş geldin indiriminin yanı sıra yüzde 15 emekli indirimi de sağlanacak. Böylece toplam indirim oranı yüzde 30'a ulaşacak. Ayrıca Konut Sigortası'nda yüzde 30, Kasko Sigortası'nda yüzde 10 ve Trafik Sigortası'nda yüzde 5 indirim uygulanacak. Tüm ürünlerde vade farksız 12 taksite kadar ödeme imkânı sunulurken, Kasko ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda peşin ödemelerde ilave yüzde 10 indirim uygulanacak.

İş birliği kapsamında Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda önemli bir düzenleme de hayata geçirildi. İlk kez Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptıracak SGK emeklileri için sigortalanma yaş sınırı 64'ten 70'e yükseltildi. Böylece daha fazla emeklinin sağlık güvencesinden yararlanmasının önü açıldı. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptıran emekliler, limitsiz yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatlarının yanı sıra göz muayenesi, diş sağlığı taraması, check-up, online doktor muayenesi ve çeşitli asistans hizmetlerinden de faydalanabilecek.

Konut Sigortası ise deprem, yangın, doğal afetler, hırsızlık, su baskını, elektronik cihaz hasarları, cam kırılması ile komşuluk ve kiracılıktan doğabilecek mali sorumluluklar gibi birçok riske karşı kapsamlı güvence sunacak.

Kampanya kapsamındaki Kasko Sigortası da araçları çarpma, çarpışma, yanma, hırsızlık, sel, dolu ve diğer doğal afetlere karşı korurken; geniş teminat yapısı, yaygın anlaşmalı servis ağı ve orijinal parça garantisiyle emeklilere kapsamlı koruma sağlayacak.

SGK ve Türkiye Sigorta iş birliğiyle hayata geçirilen kampanyanın sigorta güvencesini daha geniş bir emekli kitlesi için erişilebilir hale getirmesi hedefleniyor. 29 Temmuz-31 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek yeni ve yenilenecek poliçelerde geçerli olacak kampanya kapsamında Emekli Dijital Kart sahibi vatandaşlar sigorta ürünlerinden avantajlı şartlarla yararlanabilecek.

Protokol'ün imza töreninde açıklamalarda bulunan SGK Başkanı Yunus Elitaş, "Çok kıymetli Bakanımız Vedat Işıkhan'a da bu programdan bahsettiğimizde çok heyecanlı bir şekilde desteklerini iletti. Hem Cumhurbaşkanımızın hem de bakanımızın destekleriyle Türkiye Sigorta Sosyal Güvenlik Kurumu olarak biz de üzerimize düşeni yapacağız" açıklamasında bulundu.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ise, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emeklilerimize konutlarından araçlarına, trafik sigortalarından sağlıklarına kadar güzel bir paket hazırladık. İlk olarak Emekli Dijital Kartı olanlara sağlanacak hizmet. Umarım onun da sayısını arttırırız" dedi.