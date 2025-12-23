SGK'dan 19 ilde gayrimenkul satışı

Satış ihaleleri, 12-23 Ocak 2026 tarihleri arasında SGK’nın Elektronik Satış Portalı üzerinden gerçekleştirilecek. İhaleler, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlarının Elektronik Ortamda Yapılacak Satışlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak.

SGK, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmadığını vurgularken, ihalenin yapılıp yapılmaması konusunda kurumun tamamen serbest olduğu belirtildi. İhale ilanında yer alan bilgilerin taahhüt niteliği taşımadığı, genel bilgilendirme amacıyla paylaşıldığı ifade edildi.

e-Devlet Kapısı üzerinden katılım sağlanabilir

İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazlara ait ihale dokümanlarını e-Devlet Kapısı üzerinden SGK Elektronik Satış Portalı’na giriş yaparak bedelsiz şekilde inceleyebilecek. Başvurular, SGK’nin internet sitesinde “İhaleler” sekmesi altında yer alan Gayrimenkul Satış İhaleleri bölümünden yapılacak. Başvuru bitiş tarihinden sonra müracaat kabul edilmeyecek.

Teminat ve ödeme şartları

Satın alınmak istenen gayrimenkul için belirlenen teminat bedelinin nakit olması halinde yetkili bankalara yatırılması gerekiyor. Teminatın süresiz kesin teminat mektubu şeklinde verilmesi durumunda ise, başvuru süresi sona ermeden önce herhangi bir SGK İl Müdürlüğüne ya da SGK İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi şart.

Teminat olarak yalnızca yürürlükteki Türk parası ile Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlarca verilen süresiz kesin teminat mektupları kabul edilecek. İhale bedelinin ise satışın kazanılması halinde peşin olarak SGK hesaplarına yatırılması gerekecek.

SGK ayrıca, ihaleye katılması yasaklı olan kişilerin tespit edilmesi halinde ihalenin iptal edileceğini ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.