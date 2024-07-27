SGK'dan belediyelerin prim borçları hakkında açıklama: Bugüne kadar kamuya tahsisli alanlara haciz uygulanmadı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belediyelerin prim borçlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "SGK, belediyelerin prim borçlarına karşılık olarak bugüne kadar cami arsası veya kamuya tahsisli bir alan almamıştır. Bu tür alanlar teminat olarak da kabul edilmemiştir. Kamuya tahsisli alanlara haciz uygulanmamıştır." denildi.