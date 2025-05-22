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SGK açıkladı: Hileli maaş alanlar tespit edildi, aylıklar kesiliyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hileli boşanma ile aylık alanların peşine düştü. Haklarında yasal işlem başlatılan kişilerden maaşlar faiziyle geri alınıyor. Son olarak SGK’dan dikkat çeken uyarı geldi.

Haber Merkezi
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SGK açıkladı: Hileli maaş alanlar tespit edildi, aylıklar kesiliyor!
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Anne ya da babadan kalan emekli maaşını almak için hileli boşanma yoluna başvuranlar SGK ekiplerince tespit ediliyor. 

Yetim aylığı almak için eşlerinden boşanan ancak aynı evde yaşadıkları tespit edilen kadınların maaşları kesiliyor ve bu zamana kadar yapılan tüm ödemeler faiziyle geri alınıyor. 

SGK’dan dikkat çeken uyarı geldi

Sosyal Güvenlik Kurumu hileli boşanma yoluna başvuranlarla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. SGK’dan yapılan paylaşımda “Dikkat! Boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı tespit edilen kişilere bağlanan aylıklar, kurumumuz tarafından yapılan tespitler doğrultusunda kesilmektedir. Hak kaybı yaşamamak için yasalara uygun davranmayı unutmayın” uyarısı geldi. 

Yasal işlem başlatılıyor

SGK’nın tespitleri doğrultusunda usulsüz maaş alanların tespit edilmesi halinde şahıslar hakkında yasal işlem başlatılıyor. SGK tarafından ödenen aylıklarının faiziyle alınması için de gerekli adımlar atılıyor.

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