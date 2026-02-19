SGK’dan “elden maaş” operasyonu: 5 yıllık prim ve faiz geri alınacak

Türkiye’de çok sayıda çalışanın mağduriyetine yol açan “elden maaş” uygulaması gündemdeki yerini koruyor. Kayıt dışı ücret ödemeleri ve çalışanların asgari ücretli gibi gösterilmesi uygulamalarına karşı denetimler sıkılaştırıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), gelişmiş yazılım sistemleri ve çapraz kontrol mekanizmalarıyla ücret usulsüzlüklerini mercek altına aldı. Özellikle nitelikli personelin resmi kayıtlarda asgari ücretli olarak bildirilmesi, artık sistem üzerinden kolaylıkla tespit edilebiliyor.

SGK inceleme başlattı

SGK denetmenleri, şüpheli durumlarda sadece bordroya bakmakla yetinmiyor. Banka hareketleri, kredi kartı harcamaları ve hatta işyerindeki diğer çalışanların ifadeleri delil olarak kullanılıyor.

Eğer bir çalışan, banka hesabına yatan asgari ücretin haricinde, düzenli olarak aynı tarihlerde elden veya “havale/EFT” yoluyla patronundan/muhasebeden para alıyorsa, bu durum “ücret gizleme” olarak kabul ediliyor. Bu tespit, işveren için kaçışın sonu anlamına geliyor.

SGK'dan geriye dönük işlem

Denetim sonucunda maaşın eksik bildirildiği tespit edilirse, işvereni ağır bir fatura bekliyor. SGK, zaman aşımı süresi olan geriye dönük 5 yıl için işlem başlatıyor.

Eksik yatan tüm primler, yasal faiziyle birlikte işverenden tahsil ediliyor. Her bir ay ve her bir belge için asgari ücretin katları tutarında idari para cezası kesiliyor. İşyeri, devletten aldığı sigorta prim teşviklerini kaybediyor ve yasaklı duruma düşüyor.

Bu cezalar, birçok işletme için iflasa kadar gidebilecek mali yükler oluşturabiliyor.

"Geleceğinizden çalıyorsunuz"

Uzmanlar, maaşının bir kısmını elden alan çalışanları uyarıyor: “Bugün cebinize giren para aynı olabilir ancak geleceğinizden çalıyorsunuz.”

Elden maaş almak şu kayıplara neden oluyor:

Düşük Emekli Maaşı: Primleriniz asgari ücretten yattığı için emekli olduğunuzda en alt sınırdan maaş alırsınız.

Düşük Tazminat: İşten çıkarıldığınızda kıdem ve ihbar tazminatınız, gerçek maaşınız üzerinden değil, bankaya yatan düşük tutar üzerinden hesaplanır.

Kredi Limiti: Geliriniz resmiyette düşük göründüğü için bankalardan kredi veya kredi kartı almanız zorlaşır.

Çalışanlar, e-Devlet üzerinden “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü” sayfasını kontrol ederek primlerinin gerçek maaşları üzerinden yatıp yatmadığını görebilir. Eksiklik durumunda ALO 170 hattına isimsiz ihbarda bulunma hakkına sahiptirler.