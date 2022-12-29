SGK'dan EYT için 'boşa kuyruğa girmeyin' açıklaması

ANKARA (EKONOMİ) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu EYT düzenlemesiyle ilgili çok sayıda vatandaşın doğrudan veya e-Devlet üzerinden aylık bağlamak için başvurduğunu ancak bu aşamada aylık bağlama işlemi yapılmasının mümkün olmadığını bildirdi.

SGK binalarında sabahın erken saatlerinden itibaren oluşan uzun kuyruklar üzerine SGK’dan yapılan yazılı açıklamada “Düzenleme henüz yasalaşma sürecini tamamlamadığı halde çok sayıda vatandaşımız gerek ev devlet gerekse doğrudan başvuru yoluyla kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır. Konuya ilişkin kanun yürürlüğe girmeden yapılan bu işlemlere istinaden aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, düzenleme yürürlüğe girdikten sonra aylık talebinde bulunulması halinde, aylık bağlama işleminin en kısa sürede sonuçlandırılacağı aktarılırken, bu konuda sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK açıklamalarına göre hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.