SGK'dan 'K' uyarısı: Hizmet dökümünü mutlaka kontrol edin, primler emeklilikte geçersiz sayılabilir

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca emekli ve çalışanlara hizmet dökümüne yönelik uyarı yaptı.

SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Hizmet dökümünüzde "K" harfi gördüyseniz, bu iş yerleri SGK tarafından kontrollü iş yeri olarak izlenmektedir. Bu iş yerinde bildirilen çalışmalarınız, emeklilik hesabınızda geçerli sayılmayabilir" açıklaması yer aldı.

Buna göre, hizmet dökümünde görülen "K" harfli primler yapılan kontroller sonucunda geçersiz sayılacak. Bu da o iş yerinde ödenen primlerin tamamının silinmesi anlamına gelecek.

Nasıl görebilirsiniz?

Hizmet dökümünde "K" harfi olup olmadığını görebilmek için e-Devlet'te arama sayfasına "Hizmet Dökümü" yazarak ilgili prim detaylarına ulaşabilirsiniz.

Kontrollü iş yeri nedir?

Sahte iş yerlerinin belirgin özellikleri dikkate alınarak tespit edilen kriterler kapsamında SGK' da tescilli bulunan iş yerleri arasında sahte olma potansiyeli yüksek olan işyerleri "kontrollü iş yeri" olarak tanımlanır. Kontrollü kodu konulan iş yerleri denetime tabi tutulur.