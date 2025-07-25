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SGK'dan kayıt dışı istihdama 1,5 yılda rekor ceza!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında son 1,5 yılda 165 bin 816 iş yerini denetledi, mevzuata aykırılık tespit edilenlere yaklaşık 3,5 milyar lira para cezası uyguladı.

Haber Merkezi
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SGK'dan kayıt dışı istihdama 1,5 yılda rekor ceza!
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) hiç bildirilmemesi ya da çalışma gün veya ücretlerinin eksik bildirilmesiyle oluşan kayıt dışı istihdamla mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

3 milyar 460 milyon 643 bin 412 lira idari para cezası

Bu kapsamda 2024 Ocak-2025 Haziran döneminde 165 bin 816 iş yeri denetlendi. Denetimler sonucu 769 iş yerinin tescilsiz faaliyet gösterdiği, 31 bin 355 çalışanın kayıt dışı istihdam edildiği belirlendi. İlgili iş yerlerine 3 milyar 460 milyon 643 bin 412 lira idari para cezası uygulandı.

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