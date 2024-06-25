SGK'dan kritik uyarı: Adı ve soyadı değişenler dikkat

Türkiye’de adını veya soyadını değiştiren, evlilikten dolayı soyadı değişen kadınların Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki kayıtlarını da güncellemesi gerekiyor. SGK konuyla ilgili uyarıda bulundu.

SGK yaptığı duyuruda "Adı veya soyadı değişen sigortalılarımızın, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi'ne (MUHSGK) giriş yapabilmeleri için yeni ad ve soyadlarını güncellemeleri gerekmektedir" açıklamasını yaptı.

Değişiklik için adımları SGK şöyle açıkladı: