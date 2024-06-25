SGK'dan kritik uyarı: Adı ve soyadı değişenler dikkat
Türkiye'de adını veya soyadını değiştiren, evlilikten dolayı soyadı değişen kadınların Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki kayıtlarını da güncellemesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, adı veya soyadı değişen sigortalıların değişiklik yapmaları için yöntemi açıkladı.
Türkiye’de adını veya soyadını değiştiren, evlilikten dolayı soyadı değişen kadınların Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki kayıtlarını da güncellemesi gerekiyor. SGK konuyla ilgili uyarıda bulundu.
SGK yaptığı duyuruda "Adı veya soyadı değişen sigortalılarımızın, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi'ne (MUHSGK) giriş yapabilmeleri için yeni ad ve soyadlarını güncellemeleri gerekmektedir" açıklamasını yaptı.
Değişiklik için adımları SGK şöyle açıkladı:
Adı veya soyadı değişen sigortalılarımız, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi üzerinden güncelleme yapabilir. pic.twitter.com/IgOP41g2TU— SGK (@sgksosyalmedya) June 25, 2024