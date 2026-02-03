SGK’dan prim borçlarına yeni düzenleme: Yapılandırma şartları ve başvuru detayları açıklandı

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yayımladığı 2026/7 sayılı genelgeyle prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin önemli değişiklikler yapıldı. Düzenleme kapsamında teminat koşulları daha esnek hale getirilirken, borçların geri ödenmesine ilişkin takvimde de kolaylaştırıcı adımlar atıldı.

Yeni uygulamanın, özellikle mali sıkıntı yaşayan küçük ölçekli işletmeler ile çiftçilerin üzerindeki prim borcu baskısını azaltması ve ödeme süreçlerini daha sürdürülebilir kılması amaçlanıyor.

Taksitlendirme sınırı 5 kat artırılarak 250 bin TL’ye yükseltildi

SGK’nın yaptığı değişiklikle birlikte, daha önce 50 bin TL olan teminat göstermeden taksitlendirme sınırı 5 kat artırılarak 250 bin TL’ye yükseltildi. Buna göre, borcu 250 bin TL’yi aşmayan vatandaşlardan artık gayrimenkul ya da banka teminatı talep edilmeyecek.

Genelge kapsamında 4/b statüsündeki esnaf ve tarım Bağ-Kur’lular, borçlarını taksitlendirmeleri halinde “Borcu Yoktur” yazısı alabilecek. Bu uygulama sayesinde sigortalılar, borçlarını öderken ticari faaliyetlerini sürdürebilecek ve resmi işlemlerde sorun yaşamayacak.

SGK, ödeme güçlüğü yaşayanlar için ihlal hakkını da genişletti. Daha önce 3 olan taksit aksatma hakkı 4’e çıkarıldı. Bir takvim yılı içinde dördüncü kez gecikme yaşanması halinde tecil bozulacak. Bu düzenleme ile borçlulara ek bir tolerans sağlanmış oldu.

Yapılandırma başvurusu nasıl yapılacak?

Geçmişte yapılandırması bozulan borçlular için de yeni bir kapı aralandı. Borçların kapatılması halinde, önceki ihlaller “bozulmuş tecil” olarak değerlendirilmeyecek ve vatandaşlar yeniden yapılandırma başvurusu yapabilecek.

Yeni uygulamada, ödeme gücü sınırlı olan borçlular için ilk 6 ay boyunca yarım taksit esasına dayanan kademeli ödeme planı oluşturulabilecek. Böylece borçlular, sürece daha düşük tutarlarla başlayarak ödeme düzenini kurabilecek. Düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşların, SGK birimlerine başvuru yapmaları ve ilk taksiti yatırmaları yeterli olacak.