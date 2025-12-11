SGK’dan yeni düzenleme: Çok odaklı gözlükler ödeme kapsamına alındı

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikler, 10 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Düzenlemeler arasında en önemli başlıklardan biri gözlük ödemelerine yönelik yeni uygulama oldu.

SGK çok odaklı gözlüklerin ücretini karşılayacak

Yeni düzenlemeye göre göz sağlığı uzmanları veya bu alanda ihtisas yapan asistan hekimler tarafından aynı reçetede hem uzak hem de yakın gözlük yazılması halinde, hasta isterse çok odaklı gözlük tercih edebilecek.

18 yaş altı hastalar için özel uygulama

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, bu durumda yeniden reçete düzenlenmesine gerek kalmadan, çok odaklı gözlüğün bedeli SGK tarafından karşılanacak. 18 yaş ve altındaki hastalar için ise farklı bir uygulama geçerli olacak. Bu yaş grubunda uzak ve yakın gözlük ihtiyacı varsa, gözlüklerin mutlaka hekimin reçete ettiği şekilde alınması zorunlu olacak.

Bu nedenle çocuklar ve gençler için tercih üzerine çok odaklı gözlük verilmesi mümkün olmayacak.

Tebliğde, yurt dışında tedavi görmek isteyen hastalar için sağlık kurulu raporlarının nasıl hazırlanacağına ilişkin usuller de yenilendi. Doku ve organ nakilleri başta olmak üzere yurt dışı tedavilerine ait raporların hangi hastaneler tarafından düzenleneceği ve onaylanacağı netleştirildi.

Üst sınırlar ve tıbbi malzeme listeleri güncellendi

Ayrıca bazı işlemlerde uygulanan üst sınırlar artırıldı; ayaktan başvurular, hizmet başı işlemler ve çeşitli branşlara ait tıbbi malzeme listeleri güncellendi.

Tebliğin bazı hükümleri yayımlandığı gün yürürlüğe girerken, gözlük ödemelerine ilişkin düzenleme Resmi Gazete’deki yayım tarihinden itibaren 5 iş günü sonra uygulanmaya başlanacak.