SGK’dan emekli aylığı farklarına ilişkin açıklama

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Emekli aylıklarında, emeklilik tarihine bağlı olarak ortaya çıkan farklar yeniden gündeme geldi. 2008 sonrasında yapılan yasal düzenlemelerle uygulamaya giren hesaplama sistemi, enflasyon oranlarındaki değişimlere bağlı olarak farklı yıllarda emekli olan kişilerin aylıkları arasında önemli farklar oluşmasına neden olabiliyor.

Bu durumun son örneği 2025 yılında emekli olan bir vatandaşın başvurusuyla gündeme geldi. Yaşam koşulları ve çalışma durumunun etkisiyle 2025'te emekli olduğunu belirten vatandaş, emekli aylığında yaklaşık yüzde 30 oranında kayıp yaşadığını ve bunun kendisini hem maddi hem de manevi açıdan olumsuz etkilediğini ifade ederek Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu.

Aylık, tahsis tarihindeki sisteme göre hesaplanıyor

Başvuruyu değerlendiren KDK'ye SGK tarafından gönderilen yanıtta, emekli aylıklarının başvuru tarihinde geçerli olan mevzuat kapsamında hesaplandığı belirtildi.

SGK açıklamasında; prim gün sayısı, prime esas kazanç, yaş ve sigortalının çalışma dönemleri gibi emekliliğe ilişkin unsurların yanı sıra tahsis talep tarihinin de bağlanacak aylığın tutarında belirleyici olduğu ifade edildi. Kurum ayrıca, farklı tarihlerde emekli olanların aylıkları arasında ortaya çıkan farkın giderilmesine yönelik mevcut durumda herhangi bir çalışma bulunmadığını bildirdi.

Aylıklar arasında yüzde 30 fark tespit edildi

KDK'nin değerlendirmesinde ise aynı sigortalının 2024 yılının Aralık ayında emeklilik talebinde bulunmasıyla 2025 yılının Ocak ayında başvurması halinde alacağı yaşlılık aylıkları arasında yaklaşık yüzde 30 oranında fark oluştuğu tespit edildi.

KDK'den mevzuat değişikliği tavsiyesi

KDK, aynı şartlara sahip sigortalıların yalnızca emeklilik için başvuru yaptıkları tarihin farklı olması nedeniyle aylıklarında oluşan farkın yarattığı mağduriyetin giderilmesi için adım atılmasını istedi.

Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK Başkanlığı'na, söz konusu farkların giderilmesine yönelik mevzuat değişikliği çalışması yapılması tavsiyesinde bulunuldu.