SGK'nın yemek kartları kararını sektör olumlu karşıladı

İşçi ve işveren primlerinin yemek kartlarından tekrar kaldırılmasına yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kararını, sektör olumlu karşıladı.

Edenred Türkiye'den yapılan açıklamada, SGK'nın, yemek kartlarından herhangi bir limite tabi olmaksızın prim alınmayacağı yönünde yayınladığı genelge değerlendirildi.

"Maliyet düşecek, çalışanlara yüksek yemek tutarı yatırılacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CEO Selçuk Boztepe, Ticket Restaurant Edenred olarak bu karardan büyük mutluluk duyduklarını, bu sayede işverenlerin maliyetlerini düşürerek çalışanlarına daha yüksek bir öğle yemeği tutarı yatırabileceğini belirtti.

"Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye destek verecek"

Boztepe, "Vergi istisnaları sayesinde çalışanların öğle yemeğini yemek kartı ile vermek, işverenler için daha cazip hale gelecek. Bu sayede ülke ekonomisine sağlanan katma değer artacak. Yemek kartlarının yeme-içme sektörünü kayıtlı hale getirmesi, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye önemli bir destek verecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Yeme-içme sektörü için fırsat yaratacak"

Bu düzenlemenin, yeme-içme sektörü için büyük bir fırsat yarattığını aktaran Boztepe, yemek kartlarındaki bakiyelerin yükselmesiyle restoran ve kafelerde yapılan harcamaların da artarak sektörün gelişimine destek olacağına değindi.

"Yemek kartları harcamaları 210 bini aşkın istihdam sağlıyor"

Boğaziçi Üniversitesinin "Yemek Kartlarının Makroekonomik Etki Analizi" başlıklı çalışmasına atıfta bulunan Boztepe, şunları kaydetti:

"Bu çalışma, yeme-içme sektöründe yemek kartları aracılığıyla yapılan ek harcamaların, ülkemizde 210 bini aşkın vatandaşımızın istihdam edilmesine zemin hazırlamış olduğunu ortaya koymakta. Bu durum, sektörde düzenli ve öngörülebilir gelirlerin artmasına, yeni iş fırsatlarının doğmasına, çalışanların dengeli beslenme ihtiyacına, işverenlerin maliyetlerini optimize etmesine ve ülke ekonomisinin kayıt dışılıkla mücadelesine oldukça olumlu katkı sunacak."