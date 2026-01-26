Shein, Türkiye'de satışlarını geçici olarak durdurdu

Çin merkezli giyim odaklı e-ticaret platformu Shein, Türkiye’deki operasyonlarını geçici bir süreliğine askıya aldı.

Shein, sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yerel mevzuatlarda yapılan son değişiklikler nedeniyle, Türkiye’deki satışlarımıza geçici bir süreyle ara vermek zorunda kaldığımızı üzülerek bildirmek isteriz. Bu durumun sizlerde yaratabileceği hayal kırıklığını anlıyor. Ancak, sizlere en son moda ve yaşam tarzı trendlerini sunmaya devam edebilmek adına, karşılaşılabilecek engelleri aşmak için var gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi isteriz. Yakın gelecekte Türkiye’deki hizmetlerimize yeniden başlamayı umuyoruz. Süregelen desteğiniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Herhangi bir sorunuz olması durumunda, lütfen müşteri hizmetleri ekibimizle iletişime geçiniz."

Satışlara ne zaman başlayacak?

Açıklamada, Türkiye pazarına yeniden dönülmesi için yürütülen çalışmalara dikkat çekilirken, satışların ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin net bir tarih paylaşılmadı.

Ticaret Bakanlığı, 6 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yurt dışından bireysel alışverişlerde 30 euro altı ürünler için uygulanan 'basitleştirilmiş gümrük prosedürü'nün kaldırılacağını duyurmuştu.