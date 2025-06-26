Shell, BP'yi satın alacağına dair haberleri yalanladı

The Wall Street Journal dün yayınladığı haberde, şirket temsilcileri arasındaki görüşmelerin oldukça yoğun olduğunu ve BP’nin anlaşmayı dikkatlice değerlendirdiğini paylaştı. Ancak anlaşmanın şartlarının öğrenilemediğini ve anlaşmanın henüz netlik kazanmadığını da belirtti.

Ayrıca BP hisseleri, bu haberin ardından New York borsasında yüzde 10 yükseldi.

Shell haberleri yalanladı

Yayılan bu haberlerin ardından BP açıklama yapmazken, Shell dün yaptığı açıklamada, petrol rakibi BP’yi satın almak için görüşmelerde bulunduğu yönündeki Wall Street Journal haberini yalanladı.

Shell’in yaptığı açıklamada, BP’ye teklif vermeyi değerlendirmediği, herhangi bir yaklaşımda bulunmadığı ve BP ile satış konusunda herhangi bir görüşme yapılmadığı belirtildi.

Bloomberg’in sorularını yanıtlayan bir Shell sözcüsü, bunun piyasa spekülasyonu olduğunu ve hiçbir görüşme yapılmadığını söyledi.

Ayrıca, performansa ve disipline odaklanarak Shell’deki değeri yakalamaya konsantre olduklarını sözlerine ekledi.

Shell’in BP’yi satın almasının Avrupa tarihinin en büyük anlaşmalarından biri olacağı ve sektör liderleri Exxon Mobil Corporation ve Chevron

Corporation’a meydan okuyabilecek bir petrol devi yaratacağı düşünülüyor. İki petrol devinin bir araya geldiğinde, günde yaklaşık 5 milyon varil petrol eşdeğerinde üretim ve küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) pazarında baskın bir konuma sahip olacağı öngörülüyor.