Shell'den savaş etkisiyle güçlü ikinci çeyrek performansı

Londra merkezli enerji devi Shell, bu ay açıklanacak ikinci çeyrek finansal sonuçları öncesinde yaptığı güncellemede, petrol ve gaz ticaretinde güçlü performansını sürdürdüğünü duyurdu.

Şirket, petrol ticaretinden elde edilen kârın güçlü geçen ilk çeyrekle uyumlu olduğunu, gaz ticareti sonuçlarının ise "önemli ölçüde daha yüksek" seviyede gerçekleştiğini bildirdi.

Shell, ikinci çeyrekte petrol ve doğal gaz üretiminin, Orta Doğu dışındaki üretimin katkısıyla daha önce öngörülen hedef aralığında gerçekleştiğini açıkladı.

Piyasa oynaklığı enerji şirketlerine yaradı

İran kaynaklı çatışmaların küresel enerji piyasalarında yarattığı oynaklık, petrol ve doğal gaz ticareti yapan şirketlerin gelirlerini destekledi.

Çatışmalar nedeniyle Basra Körfezi'ndeki sevkiyatlarda yaşanan aksaklıklar ve alıcıların alternatif tedarik rotalarına yönelmesi, enerji ticareti yapan şirketlerin yanı sıra tanker işletmecilerinin de gelirlerini artırdı.

Shell hisseleri yükseldi

Şirketin açıklamalarının ardından Shell hisseleri Londra Borsası'nda yüzde 2,7 değer kazandı.Açıklama, petrol fiyatlarının ikinci çeyrekte önce 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana en yüksek seviyelere çıkması, ardından Hürmüz Boğazı üzerinden sevkiyatların artmasıyla sert şekilde gerilemesinin ardından geldi.