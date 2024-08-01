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Shell'in karı ikinci çeyrekte yüzde 18,6 düştü

Enerji şirketi Shell'in ikinci çeyrek karı önceki çeyreğe göre yüzde 18,6 düşüşle 6,3 milyar dolara geriledi ancak analistlerin 6 milyar dolar olan beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Haber Merkezi
AA
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Shell'in karı ikinci çeyrekte yüzde 18,6 düştü
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Şirketin yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarına göre, Shell nisan-haziran döneminde yaklaşık 6,3 milyar dolar kar elde etti.

Bu miktar, şirketin önceki çeyrekteki 7,73 milyar dolarlık karına göre yüzde 18,6 azaldı ancak analistlerin 6 milyar dolar olan beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Şirketin ikinci çeyrek karındaki azalışta LNG ticareti etkili oldu

Shell'in ikinci çeyrek karındaki azalışta, düşük fiyat ve satış seviyelerinin yanı sıra zayıf sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticareti de etkili oldu.

Şirket, gelecek üç ay için 3,5 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacağını duyurdu.

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