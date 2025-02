SİAD, yeni dönemde küresel açılım ve iş hacmini büyütme hedefinde

Takip Et

BARIŞ SEDEF

Kuruluşundan bu yana iş dünyasında önemli bir yer edinen Sinoplu İş İnsanları Derneği (SİAD), 140 üyesiyle yaklaşık 30 milyon dolarlık bir ticari hacme sahip. Yeni yönetimle birlikte küresel açılım stratejisini benimseyen SİAD, yurt dışında çeşitli ülkelerde temsilcilikler açarak derneğin uluslararası ölçekte bilinirliğini artırmayı amaçlıyor. SİAD’ın yeni başkanı Fatih Candar Can, yaptığı EKONOMİ’ye yaptığı açıklamada, Almanya, Fransa, İsviçre, Libya, Cezayir ve Fas gibi ülkelerde temsilcilikler açmayı planladıklarını belirterek, “Yurt dışındaki iş dünyasıyla daha güçlü bağlar kurarak üyelerimize yeni ticaret kapıları açmayı hedefliyoruz. Küresel pazarlara açılmak, üyelerimizin iş hacmini genişletmelerine katkı sağlayacaktır” dedi. Can, bu yeni dönemde yalnızca uluslararası açılım değil, aynı zamanda yurt içinde de daha aktif bir rol üstleneceklerini ifade etti. Can, fuar organizasyonları, iş dünyasına yönelik forumlar, ekonomi çalıştayları ve paneller düzenleyerek hem üyelerin ticaretini büyütmeyi hem de SİAD’ın bilinirliğini artırmayı planladıklarını dile getirdi.

Yurt dışı temaslar ve iş seyahatleri ile küresel pazarlara açılımı

SİAD’ın yeni yönetimi, üyelerinin dış ticaret potansiyelini artırmak amacıyla iş seyahatleri ve ticari geziler düzenlemeyi de öncelikli hedeflerinden biri olarak görüyor. Hedef pazarlarla doğrudan temas kurmayı amaçlayan bu seyahatler, üyelerin uluslararası bağlantılarını güçlendirmesine olanak tanıyacak. Başkan Can, “Sadece temsilcilik açmakla kalmayacağız, aynı zamanda üyelerimizi potansiyel iş ortaklarıyla bir araya getireceğimiz organizasyonlar gerçekleştireceğiz. Avrupa ve Kuzey Afrika başta olmak üzere, farklı bölgelerde ticari temaslarda bulunarak SİAD’ı daha geniş bir platforma taşıyacağız” dedi.

Yurt içinde STK işbirlikleri ve Batı Karadeniz fuarı

SİAD, yurt içinde de etkinliğini artırmak adına farklı sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projelere imza atmayı hedefliyor. Ekonomik forumlar, iş çalıştayları ve sektör panelleri düzenleyerek derneğin etkisini geniş bir coğrafyaya yaymayı planlayan Can, bu kapsamda büyük bir fuar organizasyonu için çalışmalara başladıklarını belirtti. Can, “Batı Karadeniz bölgesini kapsayan büyük ölçekli bir fuar organize etmek istiyoruz. Bu fuar, bölgedeki iş dünyasını bir araya getirerek hem yerel ekonomiye hem de üyelerimizin ticaretine ciddi katkılar sağlayacak. Fuarın hazırlıklarına başladık ve STK’larla işbirliği görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Organizasyonu 2025 yılı Ekim veya Kasım aylarında gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Sanayi yatırımları ve Sinop’un yeni OSB projeleri

Sinop’un sanayi altyapısının gelişimine de değinen Can, Sinop Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) parsellerin büyük ölçüde dolduğunu ve yeni sanayi alanlarının gerekliliğinin ortaya çıktığını söyledi.

Yeni açılan Boyabat OSB’nin devreye girmesiyle birlikte Sinop’un sanayi yatırımları açısından cazibe merkezi haline geleceğini vurgulayan Can, “İstanbul’dan Sinop’a yatırımcı ilgisinin arttığını gözlemliyoruz. Boyabat OSB’nin devreye girmesiyle sanayi üretim kapasitesi genişleyecek. Ayrıca Samsun Limanı’na yakın olması, lojistik avantajlar sunarak bölgeyi daha cazip hale getiriyor” dedi.

30’uncu yıla özel projelerle derneğin etkisini artırmak

SİAD’ın 30. yılını kutlamaya hazırlandığını belirten Başkan Can, bu kapsamda özel etkinlikler ve projeler düzenleyeceklerini ifade etti. “30. yılımıza özel olarak hem ulusal hem de uluslararası etkinliklerle SİAD’ın marka değerini artırmayı hedefliyoruz. İş dünyasındaki etkinliğimizi pekiştirecek projelerle üyelerimize daha fazla fırsat sunacağız” diye konuştu.