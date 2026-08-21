Siber Güvenlik Başkanlığı 275 sözleşmeli personel alacak

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Resmi Gazete'deki ilana göre, kıdemli uzman, uzman ve analist kadrolarında alım gerçekleştirilecek. Alımların 250'si Ankara'daki merkez teşkilat için 25'i ise İstanbul İl Temsilciliği için yapılacak.

İlan kapsamında adli bilişim, ağ mimarisi, ağ yönetimi, bilgi güvenliği uyum, bilişim hukuku, denetim, dijital varlık envanteri, iş analizi, iş geliştirme, kapasite geliştirme, kurumsal mimari ve BT yönetimi, proje yönetimi, siber diplomasi, siber güvenlik mimarisi, siber güvenlik yönetimi, siber olay müdahale, siber tehdit istihbaratı, sistem mimarisi, sistem yönetimi, uygulama testleri, veri analitiği ve yazılım geliştirme gibi alanlarda personel istihdamı sağlanacak.

Başvuru şartları ve sınav süreci

Adaylarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak ve ilgili pozisyon için aranan özel/mesleki şartları taşımak gibi genel koşullar aranıyor.

Başvurular 21 Ağustos-11 Eylül arasında "https://kariyer.siberguvenlik.gov.tr" üzerinden yapılabilecek.

Şartları sağlayanlar arasında yapılacak değerlendirme sonucu adaylar, Ankara'da Başkanlık hizmet binasında düzenlenecek yazılı, sözlü veya uygulamalı sınava davet edilecek.