Siber güvenlik ekonomisi 11 trilyon dolarla üçüncü büyük ekonomi olacak

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte şirketler için en kritik başlıklardan biri siber güvenlik haline geldi. Artık yalnızca veriyi korumak değil, operasyonların kesintisiz devamını sağlamak da kurumların önceliği oldu. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu’na göre bu büyüme, siber güvenliği yalnızca bir teknoloji alanı olmaktan çıkarıp küresel ölçekte dev bir ekonomik güce dönüştürüyor. Vodafone Business tarafından düzenlenen Tech Connect İstanbul etkinliğinde konuşan Kestioğlu, “Amerika ve Çin’den sonra dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi siber güvenlik ekonomisi olacak” dedi. Kestioğlu, küresel siber güvenlik yatırımlarının bugün 11 trilyon dolar seviyesinde konuşulduğunu ifade etti.

Vodafone Business, iş dünyasının liderlerini ve teknoloji ekosistemini Tech Connect İstanbul etkinliğinde bir araya getirdi. Etkinlikte 5G’nin yanı sıra yapay zeka ve verinin önümüzdeki döneme dair etkilerine yönelik bir konuşma yapan Kestioğlu, şirketlerin yeni dönemde yalnızca teknoloji yatırımlarına değil, risk yönetimi ve dayanıklılığa da odaklanması gerektiğini vurguladı. 5G ile milyarlarca cihazdan veri toplanabildiğini, yapay zeka sayesinde şehirlerin daha akıllı yönetildiğini ve fabrikaların kendini optimize ettiğini belirten Kestioğlu, bunun büyük fırsatlar sunduğunu ancak veri güvenliği, regülasyon, dezenformasyon ve kaynak tüketimi gibi riskleri de beraberinde getirdiğini ifade etti.

Kestioğlu, şöyle devam etti: “2026 sonunda yazılımların yüzde 40'ı tamamen yapay zekayla üretilmiş olacak. 2045'e kadar tahminlere göre taşımacılığın yüzde 60’ı otonom sürüş olacak. Yine 2045’te zamanımızın 12 saati serbest olacak. Diğer önemli bir kırılma tabii ki yeni egemenliği ve yeni nesil veri ekonomisi inanılmaz derecede veri büyüyor. Bir yandan baktığımız zaman şu anda bile geçmiş 5 yılda 3 katına artmış. Önümüzdeki dönemde de çok fazla artacak. Ve şu anda yapay zekanın önündeki en büyük ihtiyaçlardan bir tanesi veri merkezi kapasitelerinin artması. Baktığımız zaman şu anda globalde 2030'a kadar açıklanmış veri merkezi yatırımlarında toplam 7 trilyon dolar. Enteresan olan bu veri merkezleri açıldığı zamanda bile şu anda yüzde 70'i satılmış durumda.”

“5G ile kurumların iş yapış biçimi dönüşecek”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy da, 5G teknolojisinin Türkiye’de hayata geçirilmesiyle yeni bir döneme girildiğini söyledi. Vodafone olarak, bu yolculukta en başından beri merkezi bir rol oynadıklarını ve oynamaya devam ettiklerini dile getiren Aksoy, 5G’nin bireyler için daha hızlı internet anlamına geldiğini, kurumlar için ise üretimden lojistiğe tüm süreçleri dönüştürecek stratejik bir teknoloji olduğunu vurguladı. Teknolojinin iş dünyasını son 30 yılda köklü biçimde değiştirdiğini belirten Aksoy, artık veri egemenliği, dijital dayanıklılık ve yapay zekanın şirketler için temel kavramlar haline geldiğini ifade etti. Vodafone’un bugün sistemlerinde 100’den fazla yapay zeka modeli kullandığını aktaran Aksoy, müşteri taleplerinin yüzde 96’sının kesintisiz şekilde karşılandığını, pazarlama süreçlerinde ise tekliflerin tamamının yapay zeka tabanlı oluşturulduğunu söyledi.

Ekonomiye 500 milyar TL’lik katkı

Türkiye’de 20’nci yıllarını kutladıklarını hatırlatan Aksoy, bugüne kadar ülkeye 500 milyar TL’yi aşan ekonomik katkı sunduklarını kaydetti. Türkiye’de 2,1 milyon firmaya hizmet verdiklerini belirten Aksoy, 6 binden fazla büyük ölçekli işletmenin teknoloji iş ortağı olduklarını dile getirdi. Siber güvenliğin artık şirketler için tercih değil zorunluluk olduğunu ifade eden Aksoy, Ankara ve İstanbul’daki güvenlik operasyon merkezlerinden ayda 20 binden fazla güvenlik olayını tespit ettiklerini söyledi. 2025 boyunca 15 bin yüksek etkili siber saldırının engellendiğini belirtti. Veri merkezi yatırımlarına da değinen Aksoy, İzmir’de 70 milyon dolarlık yatırımla Ege Bölgesi’nin en büyük veri merkezini açmaya hazırlandıklarını açıkladı. Ankara Pursaklar’daki veri merkezinde de kapasite artırımı yaptıklarını kaydetti. 5G’nin sanayi, liman, otomotiv ve perakende gibi sektörlerde büyük fırsatlar sunduğunu belirten Aksoy, özel mobil şebekeler sayesinde fabrikalarda robotlar, makineler ve sensörlerin eş zamanlı haberleşebileceğini söyledi.

CEO’ların ortak mesajı “Geleceğin rekabeti teknoloji ve yapay zekayla şekillenecek"

Etkinlikte Allianz Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes moderatörlüğünde iş dünyasının önemli isimlerinin katıldığı bir de panel düzenlendi. Panelde konuşan Borusan Grup CEO’su Özgür Günaydın, sanayide artık büyüklükten çok dönüşüm hızının önem kazandığını söyledi. Günaydın, yapay zeka, veri analitiği ve akıllı sistemlerin şirketleri daha çevik ve verimli hale getirdiğini belirtti. Borusan’ın üretimden lojistiğe birçok alanda yapay zeka kullandığını ifade eden Günaydın, kestirimci bakım, verimlilik artışı ve süreç optimizasyonunda önemli sonuçlar aldıklarını kaydetti. Enerjinin dünyanın en büyük ihtiyaçlarından biri olduğunu vurgulayan Günaydın, mevcut enerji sistemlerinin doğru optimize edilmesiyle yüzde 33’e varan verim artışı sağlanabileceğini söyledi.

KAAN GÜR: Yapay zeka güvenin de anahtarı

Akbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Kaan Gür, Türk bankacılık sektörünün dijitalleşmede küresel ölçekte önemli bir seviyeye ulaştığını, şimdi sıranın yapay zekayı büyüme, verimlilik ve sürdürülebilirlik için stratejik biçimde kullanmaya geldiğini söyledi. Akbank’ın 13,2 milyon aktif dijital müşteriye sahip olduğunu belirten Gür, müşterilerin yaklaşık yüzde 80’inin dijital kanalları kullandığını ifade etti. Mobil bankacılıkta günlük 700 milyon etkileşimi yönettiklerini kaydeden Gür, bu ölçeğin güçlü teknoloji altyapısı ve yapay zeka desteği olmadan yönetilemeyeceğini vurguladı. Müşteri deneyiminde proaktif hizmet anlayışının öne çıktığını ifade eden Gür, çağrı merkezlerinde yapay zeka ile müşterinin geçmiş işlemleri, iletişim dili ve ihtiyaçlarının analiz edildiğini, böylece müşteri talebi oluşmadan çözüm üretilebildiğini söyledi.

JAILLET: Bağlantılı araçlar müşteri ilişkisini sürekli hale getiriyor

Renault Group Türkiye CEO’su ve Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı Lionel Jaillet, otomotiv sektörünün bağlantılı araçlar ve dijital teknolojilerle büyük bir dönüşüm yaşadığını söyledi. Jaillet, bağlantılı araçlar sayesinde müşteri ile marka arasındaki ilişkinin satış anıyla sınırlı kalmadığını, sürekli etkileşime dönüştüğünü belirtti. Araçların artık satın alındıktan sonra da güncellenebildiğini, veri ve yazılım desteğiyle kullanım ömrü boyunca geliştirilebildiğini ifade etti. Türkiye’nin güçlü mühendislik altyapısı ve köklü otomotiv birikimiyle önemli avantajlara sahip olduğunu vurgulayan Jaillet, ancak batarya, elektronik, yazılım ve yeni nesil tedarik zinciri yatırımlarının hızlandırılması gerektiğini söyledi.

BARTIN: Migros artık sadece perakende değil, teknoloji şirketi

Migros Genel Müdürü Mustafa Bartın, dijital dönüşüm yolculuğunun 1997’de sadakat programı ve sanal market uygulamasıyla başladığını belirterek, bugün cirolarının yüzde 21-22’sinin online kanallardan geldiğini, her gün 300 binden fazla müşteriye teslimat yaptıklarını ifade etti. Mağazaların her gün 3 milyondan fazla ziyaretçi ağırladığını kaydeden Bartın, bu fiziksel gücü medya ve finans alanlarında da değerlendirdiklerini söyledi. Lojistik operasyonlarında robotik sistemler, görüntü işleme ve makine öğrenmesi kullandıklarını belirten Bartın, stok gün sayısını son üç yılda yüzde 20 azalttıklarını dile getirdi. Yapay zekada verinin önemine dikkat çeken Bartın, “Doğru veri olmadan yapay zekanın anlamı yok. ” dedi. Migros’un Ar-Ge merkezi olarak yeni nesil yapay zeka teknolojilerine yatırım yapmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.