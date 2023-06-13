Siber saldırılara karşı alınacak 7 önlem

Pandemi döneminde önemi daha iyi anlaşılan finansal sigortalara olan talep gün geçtikçe artıyor. Özellikle finansal sigortalar alanında yer alan ve 2023 yılında en önemli global riskler arasında ilk sırada yer alan siber risklere karşı yapılan sigortalara ilginin gün geçtikçe yükseldiğini ifade eden Howden Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Bölge CEO’su Atınç Yılmaz, siber risk sigortasının kişi ve kuruluşların dijital ortamda karşılaşabilecekleri veri kaybı, şantaj, düzenleyici kurumlardan gelen cezalar, iş durması, saygınlık kaybını önleyici masrafları karşılayan bir sigorta ürünü olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ürün ile aynı zamanda kötü niyetli yazılımların neden olabileceği zararlar ve bunların giderilmesi için gerekli masraflar da karşılanıyor. Siber risk sigortasında yüksek talep halen devam ediyor. Son yıllarda siber risk saldırıları nedeniyle oluşan zararların hem bundan zarar gören şirketleri hem de daha önce hiç siber saldırı yaşamamış şirketleri de alarma geçirdi. Siber güvenlik zafiyeti sonucunda oluşabilecek zararları en aza indirmek üst düzey yönetimlerin en önemli gündemi haline geldi. Dünyada süregelen savaşların bir kolu haline gelen siber savaşlar da bu riski artırıyor.”

Önlemler doğru fiyatlamayı getiriyor

Siber risklerin bu kadar yaygın ve siber risk sigortalarına talep bu kadar fazlayken şirketlerin siber risk sigortasına ulaşabilmelerinde önceden bazı kritik önlemleri almaları gerektiğine dikkat çeken Atınç Yılmaz, şirketlere bazı önerilerde bulundu. Şirketlerin sigorta öncesi atacağı 7 adımla, doğru bir fiyatlama yakalayabileceğini kaydeden Yılmaz, bu önlemleri alan şirketlerin, siber sigortalar marketinde daha yüksek iştahla karşılaşacağına dikkat çekti.

1-Çok faktörlü kimlik doğrulama yapılması gerekiyor.

2-Çalışanlarda gerekli siber güvenlik farkındalığının yaratılması büyük önem taşıyor.

3-Hizmet alınan üçüncü kişilerin siber güvenlik önlemlerinin sürekli takibi yapılmalı.

4-Şirkete ait datalar şifrelenerek saklanmalı.

5-Bütün yazılımların güncellemeleri ve yamalar zamanında yapılmalı.

6-Penetrasyon testleri düzenli şekilde yapılmalı.

7-Bir kriz yönetim planı hazırda bulundurulmalı.

Rekabetçi hale geldi

Pandemi dönemindeki hasarların beklenen boyutlara ulaşmaması sigorta ve reasürans şirketlerinin bu alanda daha rekabetçi hale gelmelerini sağladığını belirten Atınç Yılmaz, savaşların yol açtığı belirsizliğin ve dünyada birçok şirketin bilançosunu etkileyen enflasyon dalgasının, bu rahatlamayı olumsuz etkilemeye başladığını belirtti. Finansal sigortaların kapsamı hakkında değerlendirmelerde bulunan Atınç Yılmaz, finansal sigortalar tanımı genel kullanım olarak, yönetici sorumluluk sigortaları, siber risk sigortaları, mesleki sorumluluk sigortaları, bankers blanket bond, emniyeti suistimal sigortaları, birleşme ve satın alma sigortaları, halka arz sigortaları, nakit para taşıma sigortaları ve kaçırılma, fidye, şantaj sigortalarını içine alan geniş kapsamlı bir sigorta alanıdır. Ülkemizde bu sigorta ürünlerinden de birçok kurum faydalanarak, bu alanlardaki risklerini en aza indiriyor.” dedi.

Kapasitelerde rahatlama görülüyor

Artan riskler ve ekonomideki belirsizlikler nedeniyle, primlerde artış ve sunulan kapasitelerde azalmalar görüldüğünü, sigortalıların pandemi döneminden önceye kıyasla daha fazla bütçe ayırmak durumunda kaldığını ifade eden Atınç Yılmaz, “Bu ürünlerin içinde özellikle yönetici sorumluluk sigortası ve siber risk sigortası en yüksek maliyet artışı görülen ürünlerin başında geliyordu. Finansal sigortalar alanında ülkemizde en çok tercih edilen ürünlerden biri olan yönetici sorumluluk sigortası ile şirketlerin yönetim kurulunun ve yöneticilerinin yönetimsel görevlerini yerine getirirken kötü niyetli ve kasıtlı davranışlar hariç olmak üzere neden olabilecekleri zararlardan doğan sorumlulukları ve savunma masrafları sigortalanıyor. Her ne kadar birçok alanda primlerde artış görülmüş olsa da 2022 itibariyle yönetici sorumluluk sigortası özelinde primlerde ve kapasitelerde bir rahatlamanın olduğunu söyleyebiliriz.” diye konuştu.