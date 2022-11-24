Sıcak hava balonu yolcu sayısı ilk 10 ayda salgın öncesi dönemi geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu yılın 10 aylık döneminde sıcak hava balonu yolcu sayısının COVID-19 salgını dönemi öncesindeki seviyeleri aştığını ve toplam 32 bin 309 ticari uçuşta 660 bin 79 yolcunun sıcak hava balonu turlarına katıldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu yılın ocak-ekim dönemine ilişkin sıcak hava balonu turizmi istatistiklerini paylaştı.

Bu yılın, söz konusu turizm kategorisi açısından iyi bir yıl olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, Türkiye'nin eşsiz doğasını, Pamukkale'yi, Kapadokya'yı ve Çat Vadisi'ni seyretme fırsatı sunan sıcak hava balonu uçuşlarının yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Karaismailoğlu, 2020'de, COVID-19 salgının etkisiyle, tüm ulaşım modlarında gerileme yaşandığına işaret ederek, salgının etkilerinin devam etmesi sebebiyle turizm sektörünün tam olarak toparlanamamasına rağmen, bu süreci sıcak hava balonu turizmi açısından 2 yıl gibi kısa bir sürede geride bıraktıklarını bildirdi.

Her yıl hem uçuş hem de yolcu sayısının arttığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Sıcak hava balonu turizmi her yıl büyüyor. Salgının ortaya çıkması sektörü olumsuz etkilese de sıcak hava balonu turizmi yükselişini sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, bu yılın 10 ayında Kapadokya'da 27 bin 634 uçuş ve 590 bin 887 yolcu, Pamukkale'de 4 bin 153 uçuş ve 61 bin 426 yolcu, Çat bölgesinde de 603 uçuş ve 7 bin 776 yolcu olmak üzere toplam 32 bin 390 ticari uçuşta 660 bin 79 yolcuya hizmet verildiğini belirterek, bu rakamların 2019'un yıllık rakamlarının üzerinde olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin yükselen turizm değerlerinden olan sıcak hava balonu sektörünün yolcu ve uçuş sayıları açısından her geçen gün büyüdüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, eğitim ve antrenman uçuşları rakamlarını da paylaştı.

Karaismailoğlu, sektörde 3 farklı bölgede hizmet veren şirket sayısının 2022'de 49'a ulaştığına dikkati çekerek, "Sektörün büyümesiyle birlikte Kapadokya'da 4 bin 19, Pamukkale'de 1046 olmak üzere toplamda 5 bin 65 eğitim ve antrenman uçuşu gerçekleşti. Bu rakamları pandemi öncesi rakamlarıyla kıyaslayacak olursak, 2022'nin 10 ayında eğitim ve antrenman uçuşu sayısının pandemi süreci öncesini kapsayan 2019 yılında gerçekleşen 3 bin 25 uçuşa göre yüzde 67,4 artmış olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.