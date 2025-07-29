Sıcaklar arttı, klima satışları patladı! Servis sorunu: 10-15 gün sonrasına randevu veriliyor

Rekor sıcaklıklar Türkiye genelinde klima satışlarını arttırdı. Yeni klima satın alan tüketiciler, servislerden randevu almakta zorlanıyor. Klima montajı için yetkili servislerin 10-15 gün sonrasına randevu verdiği belirtiliyor.

CNBC-e yayınında konuşan İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Hakkı Şanal, sektörün stok durumunun yeterli olduğunu ancak yoğun talebin sıkıntı yarattığını belirtti.

Şanal, "Geçtiğimiz 15 günlük sürece baktığımızda birden talep artışı olduğu için servis montaj konusunda süreler uzamakta. Doğal olarak tüketiciler de ani olarak sipariş verdiği için montaj sürelerinde şu dönem biraz uzamalar mevcut" dedi.

Klima fiyatlarına büyük zam

Sektör temsilcileri klima fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 25 ila 45 arasında arttığını belirtiyor. Yeni klimaların fiyatları 25 bin liradan başlayıp 100 bin liraya kadar çıkıyor.

Buna karşın alternatif çözüm olan vantilatörlerin satışları gerilerken fiyatlar 800 liradan 5 bin liraya kadar değişiyor. Bu yıl pazarda çok sayıda vantilatör satış faaliyeti gösterilirken satışların yüzde 50, fiyatların da yüzde 25 düştüğü ifade ediliyor.

Türkiye'de 2024 yılında kaç klima satıldı?

2024 verilerine göre Türkiye'de 3,3 milyon adet split klima satıldı; bunun 2,2 milyonu iç üretim, 1,1 milyonu ise ithalat yoluyla karşılandı. Ev tipi klima pazarı yaklaşık 1 milyar dolarlık hacme ulaştı.