Şi'den BRICS'e yapay zeka işbirliği çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Devlet Başkanı Şi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi'nde konuştu.

BRICS Grubu'nun yıllar içinde yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler için en etkili işbirliği platformu ve "müşterek kendine yeterlilik" modeli haline geldiğini ifade eden Şi, gelecek dönemde de "yapay zeka destekli yeni sanayileşme" ile sanayi ve tedarik zincirlerinde işbirliğini daha fazla derinleştirmeyi önerdi.

Şi, yapay zeka alanında açık kaynak ve paylaşımlı işbirliğini güçlendirme çağrısı yaparak, "Daha fazla araştırma, geliştirme ve uygulama sonuçları üretmek, sanayi ve tedarik zincirlerinde işbirliğini derinleştirmek üzere tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Yapay zekanın BRICS işbirliğini yeni zirvelere taşıma potansiyeli sunduğuna işaret eden Şi, BRICS ülkelerini küresel yapay zeka yönetimi ve gelişimini birlikte şekillendirmek üzere Çin'in öncülüğündeki Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütüne katılmaya davet etti.

2009'da Çin, Rusya, Brezilya ve Hindistan tarafından "BRIC" adıyla gelişmekte olan büyük ekonomileri bir araya getiren bir forum olarak başlatılan, 2011'de Güney Afrika'nın katılımıyla "BRICS" adını alan grup, 2024'te Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin, 2025'te de Endonezya'nın katılımıyla 11 üyeli bir topluluğa dönüştü.

Genişleme süreciyle BRICS, dünya nüfusunun yaklaşık yarısını, küresel ekonomik hasılanın yaklaşık yüzde 40'ını temsil eden bir topluluk haline geldi.