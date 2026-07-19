  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Siemens CEO’su ve tüm ailesi helikopter kazasında ölmüştü...Kazanın nedeni belli oldu
Takip Et

Siemens CEO’su ve tüm ailesi helikopter kazasında ölmüştü...Kazanın nedeni belli oldu

Siemens'in İspanya şubesinin CEO'su Agustin Escobar, eşi Merce Camprubi Montal ile 3 çocuğu, pilotla birlikte geçtiğimiz yıl helikopter kazasında yaşamını yitirdi. Kazanın nedeni yaklaşık 1 yıl sonra belirlendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Siemens CEO’su ve tüm ailesi helikopter kazasında ölmüştü...Kazanın nedeni belli oldu
Takip Et

Siemens CEO'su ve ailesinin helikopterinin Hudson Nehri'ne düştüğü kazaya ilişkin soruşturma 1 yılın sonra tamamlandı. Rapora göre, helikopterin bir kaz sürüsüne çarpması sonucu düştüğü belirlendi.

Ailenin kazadan hemen önce helikoptere binmeden önce çektirdikleri fotoğraf ise yürekleri acıtmıştı.

Felaketin üzerinden 1 yıldan fazla zaman geçmesinin ardından ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) soruşturma sonuçlarını açıkladı. Rapora göre müfettişler, helikopterin pervane palleri arasında birkaç kazın kalıntılarını buldu.

Kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, diğer 2 kişi ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti. 