Siemens CEO’su ve tüm ailesi helikopter kazasında ölmüştü...Kazanın nedeni belli oldu
Siemens'in İspanya şubesinin CEO'su Agustin Escobar, eşi Merce Camprubi Montal ile 3 çocuğu, pilotla birlikte geçtiğimiz yıl helikopter kazasında yaşamını yitirdi. Kazanın nedeni yaklaşık 1 yıl sonra belirlendi.
Siemens CEO'su ve ailesinin helikopterinin Hudson Nehri'ne düştüğü kazaya ilişkin soruşturma 1 yılın sonra tamamlandı. Rapora göre, helikopterin bir kaz sürüsüne çarpması sonucu düştüğü belirlendi.
Ailenin kazadan hemen önce helikoptere binmeden önce çektirdikleri fotoğraf ise yürekleri acıtmıştı.
Felaketin üzerinden 1 yıldan fazla zaman geçmesinin ardından ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) soruşturma sonuçlarını açıkladı. Rapora göre müfettişler, helikopterin pervane palleri arasında birkaç kazın kalıntılarını buldu.
Kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, diğer 2 kişi ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti.