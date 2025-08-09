Şifa kaynağı Amasya soğanı Avrupa yolcusu!

  1. Ekonomim
Amasya’da bu yıl üretimi bol olan coğrafi işaret tescilli soğan, İspanya ve Almanya’ya pazarlanıyor.

Amasya’da bu yıl üretimi bol olan coğrafi işaret tescilli soğan, Avrupa ülkelerine de pazarlanıyor.

500 bin ton rekolte bekleniyor

Tarlada kilosu 5 TL’den satılıp bu yıl 500 bin ton üretimi beklenen soğan, İspanya ve Almanya’ya ihraç ediliyor. Tarım işçilerinin soğuk hava deposunda gece, gündüz işleyip çuvalladığı soğanlar tırlara yüklenip Avrupa’nın yolunu tutuyor.

Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, "Bu yıl 12 bin dekar alanda soğan ekimi artışı var. 90 bin dekar soğan ekimi yapıldı. 500 bin ton rekolte bekliyoruz" dedi.

"İhracatla birlikte fiyatların da yükselişe geçeceğini umut ediyoruz"

Şifa deposu olarak değerlendirdiği coğrafi işaret tescilli soğanların yurdun dört bir yanına satıldığı gibi Rusya’nın yanı sıra bugünlerde başta İspanya olmak üzere Almanya ve Avrupa’nın diğer ülkelerine ihraç edildiğini belirten Mustafa Cebeci, "Şu an İspanya ve Almanya’ya soğan gönderiliyor. İnşallah ihracatla birlikte fiyatların da yükselişe geçeceğini umut ediyoruz" diye konuştu.

Amasya çiftçisinin ürünün en kalitelisini yetiştirdiğini vurgulayan Cebeci, "Üretimde sıkıntımız yok. Fakat bizim pazar sıkıntımız var. Bu işin ticaretinde sıkıntı var. Ticaret Bakanlığı’nın bu konuya eğilmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

