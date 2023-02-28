Sıfır aracı ikinci el satanlara 15,9 milyon lira ceza kesildi

ANKARA (EKONOMİ)- Ticaret Bakanlığı, sıfır aracın ikinci el satışı yoluyla ÖTV’den kaçışın önlenmesi için getirilen 6 bin km uygulamasını delen 36 işletmeye 15 milyon 905 bin liralık ceza uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2023 yılı Ocak ayında ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden otomobil yetkili bayileri ile oto galeriler nezdinde kamuoyunda 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında denetimler yapıldığı bildirildi.

Bu kapsamda kısıtlamalara aykırı davranışlarda bulunan 36 işletmeye 15.905.127 lira idari para cezası uygulandı.

Açıklamada denetimlerin devam edeceği belirtilerek, düzenlemeye aykırı hareket edenlere ceza uygulanacağı kaydedildi.

İdari para cezası kesilen işletmeler ve bulundukları iller şöyle:

*İzmir’de 6 işletmeye toplam 3.271.050 TL;

*Ankara’da 6 işletmeye toplam 2.974.920 TL;

*Samsun’da 1 işletmeye toplam 3.495.692 TL;

*İstanbul’da 4 işletmeye toplam 927.350 TL;

*Kayseri’de 2 işletmeye toplam 934.025 TL;

*Bursa’da 2 işletmeye toplam 886.900 TL;

*Konya’da 2 işletmeye toplam 710.400 TL;

*Erzurum’da 3 işletmeye toplam 656.790 TL;

*Kocaeli’de 2 işletmeye toplam 523.500 TL;

*Balıkesir’de 2 işletmeye toplam 400.000 TL;

*Antalya’da 2 işletmeye toplam 400.000 TL;

*Sakarya’da 1 işletmeye toplam 300.000 TL;

*Eskişehir’de 1 işletmeye toplam 200.000 TL;

*Denizli’de 1 işletmeye toplam 124.500 TL;

*Manisa’da 1 işletmeye toplam 100.000 TL;