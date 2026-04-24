Sıfır atığın yeni adresi akaryakıt istasyonları

FERZAN ÇAKIR

Türkiye’nin yedi bölgesinde yedi ilde yaygınlaştırılması planlanan çalışma, Antalya ve Ankara’nın ardından İstanbul’da hayata geçirildi. Çekmeköy’de düzenlenen etkinlikte yol kenarlarında çevre temizliği yapıldı. OPET yönetimi, kamu temsilcileri, belediye yetkilileri, öğrenciler ve gönüllülerin katıldığı çalışmada yalnızca atıklar toplanmadı. Toplanan atıkların bir bölümü sanatçı Sündüz Yılmaz tarafından esere dönüştürülerek OPET Çekmeköy Güney İstasyonu’nda sergilenmeye başladı. Böylece atığın görünür kılınarak farkındalık yaratması hedeflendi.

Etkinlikte konuşan OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk toplanan atıkların yalnızca temizlenmesi değil, yarattığı etkinin gösterilmesinin amaçlandığını belirterek, “Biz burada çöpleri ayrıştırarak toplarken asıl amacımız farkındalık yaratmak. Çöpün doğaya, çevreye ve ekonomiye verdiği zararı göstermek istiyoruz. Eğer bu çöpü toplamazsak yağmurla toprağa, suya, denizlere karışacak, havamızı kirletecek” ifadelerini kullandı. Bakanlık verilerine göre Sıfır Atık hareketi kapsamında geri kazanım oranı yüzde 37,5’e ulaşırken, hedef bu oranı 2035’e kadar yüzde 60’a çıkarmak. Bugüne kadar 90 milyon ton atık geri dönüştürülerek ekonomiye 365 milyar lira kazandırıldı.

“Amaç sadece atık toplamak değil insanları atmamaya alıştırmak”

Çalışma yalnızca atık toplama üzerine değil, atığın oluştuğu ve atıldığı noktaya müdahale etmeye dayalı bir sistem olarak kurgulanıyor. Bu kapsamda akaryakıt istasyonlarında atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm sistemine hammadde olarak kazandırılması ve sürecin eğitimle desteklenmesi planlanıyor. Öztürk bu yaklaşımı, “Amaç sadece atık toplamak değil. İnsanları atmamaya alıştırmak” sözleriyle özetliyor. Şirketin sosyal sorumluluk geçmişi de bu yaklaşımı destekliyor. Temiz Tuvalet kampanyasıyla başlayan süreç, Yeşil Yol, Tarihe Saygı ve eğitim projeleriyle genişleyerek bugün 13 farklı başlıkta devam ediyor. Bu projelerin hiçbirinin yarım bırakılmadığını vurgulayan Öztürk, “Bizim hiçbir projemiz yarım kalmaz. Sorun çözülene kadar devam eder” diyor. Özellikle 2021 yılında yaşanan büyük orman yangınları, bu yaklaşımın yönünü belirleyen önemli bir kırılma noktası olmuş durumda. Öztürk, o dönemde başlatılan Doğaya Saygı Projesi’ne işaret ederek, doğaya atılan atıkların yangınlar üzerindeki etkisini görünür kılmayı hedeflediklerini belirtiyor. Ancak sorunun kalıcı çözümü için toplumsal bilinç gerektiğini vurguluyor.

77 bin okuldan akaryakıt istasyonlarına uzanan model

Projenin en kritik ayaklarından birini eğitim oluşturuyor. Saha uygulamaları istasyonlarda başlarken, modelin kalıcı hale gelmesi için okul temelli bir yayılım hedefleniyor. OPET’in yürüttüğü “Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar” projesi kapsamında bugüne kadar 77 bin okula ulaşıldığı belirtilirken, bu modelin sıfır atık yaklaşımıyla genişletilmesi planlanan. Eğitim Bilişim Ağı üzerinden çevreye ilişkin içeriklerin çocuklara aktarılmasıyla birlikte, çevre bilincinin erken yaşta kazandırılması hedefleniyor.

Sosyal dönüşüm yalnızca çevreyle sınırlı değil

Sosyal dönüşüm yalnızca çevreyle sınırlı değil. OPET Genel Müdürü Özgür Kahramanzade, 2018’de başlatılan kadın istihdamı programı kapsamında bugün akaryakıt istasyonlarında 4 bin 500’ün üzerinde kadın çalışan bulunduğunu hatırlatıyor. Kahramanzade, başlatılan yeni projeyi şirketin geçmiş başarılarıyla ilişkilendirerek, “Amacımız Temiz Tuvalet Kampanyası’ndaki başarıyı buraya da taşımak, bu konuyu ülke genelinde çözmek ve toplumsal farkındalığa dönüştürmek” değerlendirmesinde bulunuyor.

Gençler için kısa film yarışması

Projenin bir diğer ayağını gençleri sürece dahil etmeye yönelik çalışmalar oluşturuyor. Bu kapsamda yıl içinde “Sıfır Atık Yolculuğu Kısa Film Yarışması” düzenlenecek. 30 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında başvuruların alınacağı yarışmada değerlendirme süreci yaz aylarında tamamlanacak, dereceye giren yapımlar ise Eylül 2026’da ödüllendirilecek. Yarışma ile sıfır atık yaklaşımının günlük yaşamın bir parçası haline gelebileceğini göstermek ve özellikle gençlerin projeye aktif katılımını sağlamak amaçlanıyor. Uygulama, yalnızca bir temizlik etkinliği olmanın ötesinde, atık üretimi, tüketim alışkanlıkları ve bireysel sorumluluk ilişkisini yeniden tanımlamayı hedefleyen daha geniş bir dönüşümün sahadaki ilk adımı olarak öne çıkıyor.