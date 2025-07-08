Sigara fiyatlarına zincirleme zam geldi: İşte güncel fiyat listesi
3 Temmuz 2025 Perşembe günü açıklanan haziran ayı enflasyon verilerinin ardından Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları yeniden düzenlendi. Yapılan bu güncelleme sigara fiyatlarına da doğrudan yansıdı. İşte güncellenen sigara fiyatları...
ÖTV artışının ardından sigara fiyatlarında ilk güncelleme JTI grubundan geldi. JTI’yi kısa sürede BAT grubu takip etti. Son olarak Imperial Tobacco da yeni fiyat listesini kamuoyuyla paylaştı. Sektördeki diğer sigara gruplarının da önümüzdeki günlerde zam açıklamalarında bulunması bekleniyor.
Üç büyük grubun belirlediği yeni perakende satış fiyatları şu şekilde:
Ardı ardına gelen zamların ardından sigara fiyatlarında dikkat çeken artışlar meydana geldi.
JTI Grubu: En ucuz sigara 80 TL, en pahalı sigara 96 TL
BAT Grubu: En ucuz sigara 80 TL, en pahalı sigara 96 TL
Imperial Tobacco: En ucuz sigara 79 TL, en pahalı sigara 91 TL
Bu artışlarla birlikte artık 80 TL'nin altında sigara bulmak neredeyse imkânsız hale geldi.
Sektör kaynaklarına göre, diğer üretici firmaların da ÖTV artışını fiyatlara yansıtması an meselesi. Tüketicilerin önümüzdeki günlerde yeni ve zamlı sigara fiyat listeleriyle karşılaşması bekleniyor.