Sigara hammaddesine çifte faturaya 215 milyon TL ceza

ANKARA (EKONOMİ) - Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, haksız rekabete konu olabilecek fiillerle birlikte, serbest piyasa mekanizmasını sekteye uğratması muhtemel her türlü legal olmayan girişimlere karış soruşturmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamaya göre, Bakanlık müfettişleri sahte ve düşük kıymetlerle ithal edilen tütün ve fitre gibi sigara hammaddesi cinsi eşyalar için çifte fatura düzenlendiği ve gümrüğe düşük tutarlı fatura ibraz edildiğini tespit etti.

Buna göre sözkonusu fiiller için firmalara, 53 milyon lira ek vergi tahakkuku, buna bağlı olarak 162 milyon lira idari para cezası olmak üzere toplamda 215 milyon liralık kamu zararı tahsili için idari işlemlere başlandı.

Açıklamada, “Ticaret Bakanlığı olarak piyasa işleyişini bozucu, adil rekabet şartlarına uygun olmayan girişimler azami hassasiyetle takibi yapılmakta olup, söz konusu sektörde dahil olmak üzere bütün sektörlerimizde bu ve benzeri ihlalleri engellemek, Devletimizin ekonomi politikalarını etkili bir şekilde uygulamak için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.