Sigara ve alkole yeni yıl zammı yolda: Peki ne kadar zam gelecek?

Yeni yıl yaklaşırken sigara ve alkollü içkilere zam beklentisi yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, mevcut ekonomik göstergeler doğrultusunda fiyat artışının kaçınılmaz göründüğünü ifade etti.

Dündar, değerlendirmesinde sigarada paket başına yaklaşık 5 TL, alkollü içkilerde ise yüzde 15 ile 20 arasında bir fiyat artışının söz konusu olabileceğini belirterek, yeni yıl öncesinde zam olasılığının güçlendiğine dikkat çekti.

Sigarada paket başına 5 TL zam beklentisi

Evrensel'de yer alan habere göre 2025’e girilirken temel tüketim ürünlerinden enerjiye kadar birçok kalemde fiyat artışı beklenirken, sigara ve alkoldeki olası zamlar da vergi politikalarının bir sonucu olarak öne çıkıyor.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) başta olmak üzere vergi oranları ile artan üretim ve dağıtım maliyetlerinin fiyatlara doğrudan yansıtılması bekleniyor.

ÖTV oranlarının henüz netleşmediğini belirten Dündar, zamların kesinleşmesi için resmi açıklamaların beklendiğini ifade etti. Dündar, “ÖTV oranları açıklandıktan sonra daha net konuşmak mümkün olacak. Ancak mevcut maliyetler ve vergi yükü dikkate alındığında alkollü içkilerde yüzde 15 ila 20 arasında, sigarada ise paket başına en fazla 5 TL civarında bir artış gündemde” dedi.