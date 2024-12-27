Sigara ve alkole büyük zam yolda! Tarih ve oran verildi

Sigara ve alkolde yeni yıl zammı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, 3 Ocak’ta yürürlüğe girmesi beklenen zamlarla ilgili tarih verdi ve detayları paylaştı.

Alkole yüzde 30 zam

Alkollü içkilerde maktu ÖTV oranının yüzde 8'den yüzde 12,5'e çıkarıldığını belirten Aybaş, bu değişikliğin alkol fiyatlarına yüzde 30 zam olarak yansıyacağını ifade etti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Zamların vatandaşı sahte alkole itebileceğini vurgulayan Aybaş, "Vatandaşları daha fazla kaçağa iteceğinden endişeliyiz" dedi.

Firmalar kısıtlı mal veriyor

Yeni ÖTV düzenlemesi öncesinde firmaların sevkiyatlarını durdurduğuna dikkat çeken Aybaş, "Firmalar şu anda kısıtlı mal veriyor ve yeni zam oranlarını hesaplıyorlar. Daha önce alkollü içkilerde yüzde 20 ila 28 arasında bir zam bekliyorduk, ancak bu oran yüzde 30’a çıkacak" dedi.

Sigaraya 5 ila 10 lira zam

Sigara zammıyla ilgili de bilgi veren Aybaş, 3 Ocak itibarıyla paket başına 5 ila 10 lira arasında bir artış beklendiğini söyledi. Aybaş şu anda sigara tedariğin kısıtlı olduğunu vurguladı.