Sigaraya bir ayda ikinci zam! Yarından itibaren geçerli olacak: İşte zamlı fiyat listesi...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları etkisiyle JTI sigara grubuna zam geldi. Buna göre en ucuz sigara 85 TL, en pahalı sigara ise 100 TL oldu.
Haziran ayında enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aylık bazda yüzde 1,37 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 35,05'e düştü. Yılın ilk altı ayındaki kümülatif enflasyon ise yüzde 16,67 olarak kaydedildi.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yurtiçi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışa paralel olarak akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün mamullerinde ÖTV tutarlarının yüzde 15,71 oranında artırıldığını açıkladı.
Bu gelişmelerin ardından son olarak bir sigara grubuna daha zam geldi.
JTI grubuna 5 TL zam
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar bekledikleri gibi sigara fiyatlarına ikinci zammın da geldiğini açıkladı.
En ucuz sigara 85 TL oldu
JTI marka sigara grubu ürünlerine 5 lira zam yaparken, en pahalı sigara 100 liraya, en ucuz sigara ise 85 liraya yükselmiş oldu.
Sigara zammı 29 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
JTI sigara grubu fiyat listesi
Winston Dark Blue & Deep Blue: 90 TL
Winston Slender Q Line: 90 TL
Winston Slender: 90 TL
Winston Slender Long: 92 TL
Winston: 95 TL
Winston Slims Q Line: 99 TL
Winston Slims: 100 TL
Winston Xsense: 100 TL
Camel Slender: 87 TL
Camel Deep Blue: 87 TL
Camel Black & White: 88 TL
Camel Yellow & Brown: 90 TL
LD: 85 TL
LD Slims: 86 TL
Monte Carlo Grubu
Monte Carlo: 85 TL
Sarmalık Tütün
Camel Yellow 100 (Gram): 215 TL