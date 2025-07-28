Sigaraya bir ayda ikinci zam! Yarından itibaren geçerli olacak: İşte zamlı fiyat listesi...

Haziran ayında enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aylık bazda yüzde 1,37 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 35,05'e düştü. Yılın ilk altı ayındaki kümülatif enflasyon ise yüzde 16,67 olarak kaydedildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yurtiçi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışa paralel olarak akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün mamullerinde ÖTV tutarlarının yüzde 15,71 oranında artırıldığını açıkladı.

Bu gelişmelerin ardından son olarak bir sigara grubuna daha zam geldi.

JTI grubuna 5 TL zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar bekledikleri gibi sigara fiyatlarına ikinci zammın da geldiğini açıkladı.

En ucuz sigara 85 TL oldu

JTI marka sigara grubu ürünlerine 5 lira zam yaparken, en pahalı sigara 100 liraya, en ucuz sigara ise 85 liraya yükselmiş oldu.

Sigara zammı 29 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

JTI sigara grubu fiyat listesi

Winston Dark Blue & Deep Blue: 90 TL

Winston Slender Q Line: 90 TL

Winston Slender: 90 TL

Winston Slender Long: 92 TL

Winston: 95 TL

Winston Slims Q Line: 99 TL

Winston Slims: 100 TL

Winston Xsense: 100 TL

Camel Slender: 87 TL

Camel Deep Blue: 87 TL

Camel Black & White: 88 TL

Camel Yellow & Brown: 90 TL

LD: 85 TL

LD Slims: 86 TL

Monte Carlo Grubu

Monte Carlo: 85 TL

Sarmalık Tütün

Camel Yellow 100 (Gram): 215 TL