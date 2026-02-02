Sigaraya büyük zam bekleniyor

Şubat ayı itibarıyla sigara fiyatlarına 5 ile 10 lira arasında bir artış yapılmasının beklendiği bildirildi. Yüksek enflasyon, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri birçok üründe olduğu gibi sigara fiyatlarını da yukarı çekmeye devam ediyor.

5–10 lira aralığında bir “geçiş zammı”

Yüksek vergi yüküyle öne çıkan ürünler arasında yer alan sigaraya ilişkin beklentiyi, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu. Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maliyetlerdeki artış ve vergi güncellemeleri nedeniyle sigaraya 5–10 lira aralığında bir “geçiş zammı” öngörüldüğünü belirtti.