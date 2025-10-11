Sigaraya büyük zam yolda: Tarih belli oldu! İşte zam miktarı...

Tele1.com.tr'ye konuşan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına yapılacak zammın yolda olduğunu belirtti.

Sigara fiyatlarına zammın ekim ayı içinde gelmesini beklediklerini belirten Dündar, artış miktarının ise 5 TL civarında olacağına işaret etti.

Sigara fiyatlarına son zam, temmuz ayı sonunda ve ağustos ayı başında yapılmıştı.

Yeni yılda da ÖTV zammı gelecek

Dündar, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) güncellemesiyle birlikte yeni yılda da sigara fiyatlarında artış beklediklerini söyledi.

TBYD Başkanı Dündar, temmuz ayında yaptığı açıklamada firmaların maliyet zamlarını kademeli olarak yansıttıklarını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"ÖTV arttı ama firmalar bu miktarda zam yapmadı. Tek seferde 10 TL'lik zam yapmak yerine temmuz ayında 5 TL'lik zam yapıldı. Firmalar, zammı alıştıra alıştıra vermek istiyor. Bu yüzden önümüzdeki ay bir 5 TL'lik daha zam bekliyoruz."