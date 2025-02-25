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Sigaraya mart ayında yeni zam yolda

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına bir zam daha geleceğini iddia etti. Alkolde fiyat artışı beklenmediğini söyleyen Dündar, "Sigaraya mart ayında 5 liralık zam bekleniyor" dedi.

Haber Merkezi
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Sigaraya mart ayında yeni zam yolda
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Yeni yılın ilk ayıyla birlikte sigaraya zam gelmişti. Sigara fiyatlarına yeni bir zam daha göründü. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, alkol ve sigara zamlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Dündar, Elips Haber'e yaptığı açıklamada zam geçişlerine işaret ederek "Alkole zam olmayacak. Sigaraya ise mart ayında 5 liralık zam bekleniyor" dedi.

 

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