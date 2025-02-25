Sigaraya mart ayında yeni zam yolda

Yeni yılın ilk ayıyla birlikte sigaraya zam gelmişti. Sigara fiyatlarına yeni bir zam daha göründü. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, alkol ve sigara zamlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Dündar, Elips Haber'e yaptığı açıklamada zam geçişlerine işaret ederek "Alkole zam olmayacak. Sigaraya ise mart ayında 5 liralık zam bekleniyor" dedi.