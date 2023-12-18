Sigaraya ÖTV zammı yolda: En ucuzu 51,5 lira olabilir

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) geçtiğimiz günlerde açıkladığı verilere göre, kasım itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 53,40, yurt içi üretici fiyatları yüzde 53,15 arttı. ÜFE'nin yılın son altı ayını en az yüzde 16 artışla tamamlaması bekleniyor.

Habertürk’ün haberine göre, paket başına asgari maktu 25,78 liraya maktu vergi ise 1,28 liraya yükselebilir. Bir paket sigaradan alınan ÖTV tutarının en az 27 lira 6 kuruş olacağı tahmin ediliyor. Sigara vergisinde rakamın satış fiyatının yüzde 63'ünden daha az olmaması da gerekiyor. Buna göre, sigaradan alınacak ÖTV’nin 42,96 lira olacağı tahmin ediliyor.

65 lirayı aşabilir

Yüzde 20'ye yükselen KDV de dikkate alındığında 1 paket sigaranın en az 51,5 liraya satılması bekleniyor. Piyasada şu anda en ucuz sigara 45 liraya satılıyor.

Sigara maliyetleri de eklendiğinde fiyatın 60-65 lirayı aşması bekleniyor.