Bir sigara markasına zam geldi: En ucuz paket 95 TL oldu

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya zam geldiğini duyurdu. Yapılan son zamla birlikte Philips Morris grubuna ait en ucuz sigaranın paketi 95 lira oldu.

Haber Merkezi
Philips Morris grubuna ait sigara fiyatlarına zam geldi. Firmaya ait sigara markalarının en ucuzu 95 liraya, ortalama fiyatlar ise 100-105 liraya yükseldi.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya gelen yeni zam ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Aybaş paylaşımında "Sigaraya zam geldi, hayırlı olsun memlekete! Fiyatlar 100 ila 105 TL arasına yükseldi. En ucuz sigara ise artık 95 TL oldu" ifadelerini kullandı.

Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

