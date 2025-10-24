Sigaraya zam sinyali: Vergi oranlarında değişikliğe gidildi

  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
Sigara, tütün, puro ve sigarilloların vergilendirme oranlarında değişikliğe gidildi.

Sigara, tütün, puro, sigarillolarda vergi oranı düştü, maktu vergi yükseldi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre vergi tutarı yüzde 50'den yüzde 45'e düşerken, asgari maktu vergi tutarı 2,1189 liradan 1,975 liraya geriledi.

Maktu vergi tutarı ise 12,1495 liradan 16 liraya yükseldi.

2 liraya yakın zam gelebilir

Sigarada vergi hesaplaması karışık gibi görünse de aslında çok basit. Sigaranın oransal ÖTV'si yüzde 45 seviyesinde.

Bunun yanında maktu vergi, KDV ekleniyor. Yeni düzenlemeyle birlikte bir paket sigaranın içindeki 20 dal sigaranın her biri için 1,975 lira asgari maktu vergi alınıyor. NTV'nin haberine göre, maktu vergi de 16 lira seviyesine yükselmiş oldu.

Hesaplamak gerekirse asgari vergi her dal için alınacak tutar 1,975 liraya düştü. Maktu vergi ise 16 liraya çıktı.

Başka bir deyişle 20 dal sigara bulunan bir paketin KDV dahil vergileri 65.44 liradan 66.6 liraya yükselmiş oldu. Böylece sigaranın bir paketine fiyatına göre 1 lira civarında zam yansıması bekleniyor. Sigara üreticileri bu zammı fiyatlara yansıtmayabiliyor.

Ekonomi
