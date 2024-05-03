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Sığınmacıya nikah ücretinde yeni karar: 25 kat artırıldı

Afyonkarahisar'da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 25 kat artırıldı. Alınan karara göre sığınmacılar için nikah ücreti 10 bin TL oldu.

Haber Merkezi
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Sığınmacıya nikah ücretinde yeni karar: 25 kat artırıldı
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NTV'nin haberine göre Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediye meclisi toplantısında sığınmacılardan alınan nikah ücretinin 25 kat artırıldığını duyurdu.

Geçen haftalarda da kentte iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan sığınmacılara ait dükkanların faaliyetlerine son verilmişti.

Nikah ücretini 25 kat artıran karar belediyenin sosyal medya hesaplarında da duyuruldu.

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