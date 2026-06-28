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Sığır küpelerinde karekod dönemi başladı

Sığırların kulak küpelerinde karekod kullanılabilmesine imkan sağlandı, küpeler sarının yanı sıra turkuaz da olabilecek.

Haber Merkezi
AA
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Sığır küpelerinde karekod dönemi başladı
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre sığırların plastik kulak küpelerinde barkod sisteminin yanı sıra karekod kullanılabilecek.

Bunların kullanımına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenecek.

Hayvanların tanımlanmasında sarı küpelerin yanı sıra turkuaz da tercih edilebilecek.

İl kodu bulunan plastik kulak küpeleri yeni doğan hayvanlarda 31 Aralık 2026'ya kadar kullanılabilecek.

Yönetmelikteki "Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü" ibaresi "Hayvancılık Genel Müdürlüğü" olarak değiştirildi.

Öte yandan Bakanlıkça hazırlanan "Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle Bakanlığın teşkilat yapısı kapsamında "Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü" ibaresi "Hayvancılık Genel Müdürlüğü" olarak düzenlendi.

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