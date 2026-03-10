Sigorta fiyatları enflasyonu aştı: Araç sahiplerine nisan zammı yolda

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Şubat ayı enflasyon verilerinin detayları, araç sahipleri ve sigorta yaptıran vatandaşlar için dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Verilere göre sigorta ana grubunda görülen fiyat artışları, hem aylık hem de yılın ilk iki ayını kapsayan dönemde genel enflasyon ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Şubat’ta artış TÜFE’nin üzerinde gerçekleşti

TÜİK’in kalem bazlı incelemesine göre, şubat ayında genel tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda %2,96 olarak kaydedilirken; sigorta ana başlığı altındaki artış %3,01 oldu. Yılın ilk iki ayını kapsayan kümülatif artış ise genel enflasyonda %7,95 iken, sigorta grubunda %8,02’ye ulaşarak reel bir artışa imza attı.

Özel taşımacılık sigortası zirvede

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, endeksin alt kalemleri incelendiğinde, bütçeleri en çok zorlayan alanın ulaşım sigortaları olduğu görülüyor.

Özel Taşımacılık Sigortasında aylık bazda %3,89 yükselen bu kalem, iki aylık toplamda %8,93 artarak genel ortalamadan ciddi şekilde koptu. Sağlık sigortalarında aylık %3,39’luk bir artış gözlenirken, konut sigortasında aylık artış %0,04 ile sınırlı kalsa da yıllık bazda %45,1 ile rekor seviyesini koruyor.

Zorunlu trafik sigortasındaki prim artış kuralı güncellendi

Sigorta fiyatlarındaki bu tırmanışın nisan ayında da hız kesmeyeceği kesinleşti. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yayımlanan yeni genelge ile zorunlu trafik sigortasındaki prim artış kuralı güncellendi.

Nisan 2026 itibarıyla trafik sigortası primleri her ay yüzde 2,75 oranında artırılacak. Bu düzenleme, maliyet artışlarını primlere yansıtan sigorta şirketleri için bir dayanak noktası oluştururken, araç sahipleri için poliçe yenileme dönemlerinin daha maliyetli geçeceği anlamına geliyor.