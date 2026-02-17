Sigorta Kanunu’nda değişiklik teklifi: 3 yıl sigorta primini Hazine ödeyebilir

Kendi nam ve hesabına çalışan genç girişimcilere sağlanan sosyal güvenlik prim desteği, 31 Aralık 2025’te yürürlüğe giren düzenlemeyle sona erdi. Genç istihdamını olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle söz konusu değişiklik kamuoyunda eleştirilere neden oldu.

Bu gelişmelerin ardından hazırlanan yeni yasa teklifiyle, 18-29 yaş aralığında olup ilk kez sigortalı olan gerçek kişilerin primlerinin üç yıl boyunca Hazine tarafından karşılanması planlanıyor.

Teklifin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu prim desteğinin mevcut haliyle dahi yetersiz ve destek süresinin en az üç yıla çıkarılması gerektiği düşüncesi meslek örgütlerinde ve girişimcilerde yaygın kanaattir. Buna rağmen desteğin herhangi bir geçiş süreci öngörülmeksizin kaldırılması; kazanç istisnasından faydalanan başta mesleğe yeni başlayan avukat, doktor, diş hekimi, veteriner hekim, mimar, mühendis, müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir, danışman, ressam, yazar, bestekar, kimyager, öğretmen, menajer, senarist, yönetmen, ebe, rehber vb. olmak üzere kendi nam ve hesabına çalışan ve serbest meslek icra eden tüm genç girişimciler açısından ağır bir ekonomik yük doğurmakta, mesleki sürdürülebilirliği ve gençlerin meslekte kalmasını ciddi biçimde zorlaştırmaktadır. Bu düzenlemenin yalnızca serbest meslek erbabını değil, dolaylı olarak girişimciliği ve kendi mesleği icra etme isteğini de olumsuz etkileyecektir.”

Komisyon’a sevk edildi

CHP tarafından Meclis’e sunulan teklif Komisyon’a sevk edildi. Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik öngörülen kanun teklifinde şunlar denildi: “31.05.2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bend eklenmiştir. (1) "31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20’nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 3 yıl süreyle 82’nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sımr üzerinden Hazinece karşılanır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır."